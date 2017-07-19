Трамп выдвинул дипломата Хантсмана на пост посла в России 19.07.2017, 10:59

57-летний Джон Хантсман был послом США в Китае и занимал пост губернатора Юты.

Президент США Дональд Трамп выдвинул дипломата Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает (перевод - gordonua.com) пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Хантсман сделал "выдающуюся карьеру в качестве политика, дипломата и бизнесмена".

57-летний Хантсман в 1992–1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005–2009 годах был губернатором Юты, в 2009–2011 годах – американским послом в Китае.

В разное время входил в советы директоров компаний Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton. Является сыном миллиардера и владельца корпорации по производству химической продукции Huntsman.

Планировал участвовать в президентских выборах 2012 года в качестве кандидата от Республиканской партии, однако в итоге поддержал кандидатуру Митта Ромни.

Сейчас Хантсман возглавляет аналитический центр Atlantic Council и фонд по борьбе с раком. Женат, воспитывает семерых детей.

Кандидатуру нового посла в России должен утвердить Сенат США. В случае положительного решения сенаторов Хантсман заменит нынешнего посла в РФ Джона Теффта, полномочия которого истекают осенью.