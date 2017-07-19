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Избивший подростка начальник Ветковского РОВД полностью признал вину

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  • 19.07.2017, 11:44
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ФОТО: VETKA.BY

Подполковник милиции был в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Ветковского РОВД подполковника милиции Владислава Антоненко, передает «Свабода». Он обвиняется в хулиганстве.

Инцидент с участием Антоненко случился 25 апреля в Ветке. В нерабочее время милиционер пристал к 16-летнему подростку и пустил в ход кулаки. Происшествие расследовали сотрудники УСК Гомельской области, в результате подполковника уволили со службы за нарушение правил профессиональной этики.

Сегодня в суде свою вину Владислав Антоненко признал полностью. Сказал, что был в состоянии алкогольного опьянения: со знакомым они выпили бутылку водки, потом запили пивом. Поздно вечером гулял с собакой, кто-то сделал замечание, что собака без намордника. В ответ подошел и ударил, как оказалось, подростка ( «Ошибочно», - уточнил бывший милиционер). Он признал, что его «поведение полностью позорное».

Должность начальника Ветковского РОВД Антоненко занимал с июня 2015 года. До этого в звании майора служил заместителем начальника милиции.


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