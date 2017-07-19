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Синоптики: Завтра будет до +31 градуса

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  • 19.07.2017, 12:17
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Кратковременные дожди ожидаются 20 июля.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью ветер будет неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем будет 20-26 градусов выше нуля, по югу - плюс 27-31, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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