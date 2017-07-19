Две причины, по которым Захарченко придумал «Малороссию» 3 19.07.2017, 12:25

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Коллаж inforesist.org

Путин окончательно слетел с катушек.

Главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко заявил об образовании «Малороссии», которая объединит оккупированные территории, а столицей нового образования станет Донецк. Однако на территории оккупированной Луганской области - в так называемой «ЛНР»- отказались от такого союза. О том, что стоит за заявлениями Захарченко, кому они адресованы в первую очередь и какие две основные цели преследует Москва в блиц-интервью «Апострофу» рассказал военный эксперт, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

- Это уже не первый раз, когда со стороны квазиреспублик и представителей РФ звучат заявления о том, что на оккупированном Донбассе находится «законное» правительство Украины. Какова цель этих заявлений - легализация и повышение статуса этих недореспублик или это один из элементов давления на Киев и попытка Кремля снять с себя ответственность за эти образования?

- По-моему, все понимают, что такие варианты, как переложить ответственность, для Кремля уже закончились. Всем понятно, что на Донбассе происходит не какой-то мятеж, а настоящая российская агрессия с российскими военнослужащими и российской военной техникой. Это заявление можно расценивать как один из элементов гибридной войны. С одной стороны, это заявление для жителей оккупированных территорий, а, с другой, элемент давления на всех участников переговорного процесса. Россия, заставляя Захарченко сделать подобное заявление, в очередной раз показывает собственную неадекватность и недоговороспособность. Также обозначает свою позицию, что она на уступки идти не будет, а будет осуществлять действия, направленные на эскалацию ситуации, с тем, чтобы испугавшийся остальной мир пошел ей на уступки, снял санкции, признал оккупированный Крым и прочее.

- Заявление совпало с очередной годовщиной трагедии с Boeing на Донбассе. Это может тоже быть очередным моментом для того, чтобы отвлечь внимание от этого события?

- С Boeing вообще ситуация трагическая. Мы живем в век невинных смертей и большой лжи. То, что для всего мира трагедия, в Российской Федерации превращается в праздник креатива - каждая версия дурнее другой. Как в эфире телеканалов и других пропагандистских ресурсов, так и со слов лидеров общественного мнения, политиков. Отчасти это заявление более ориентировано на жителей оккупированных территорий. Не зря сюда приплетены остальные регионы. Помним, что Захарченко проводил разъяснительную кампанию во время интернет общения с непонятными четырнадцатью посетителями и нес бред о дипломах, которые якобы котируются, о медицине, которая якобы есть, о законах, о правах человека. Это все - давно разыгрываемая карта для разочаровавшихся вконец после «национализации» предприятий Ахметова и получения Украиной безвизового режима с ЕС. Это скорее воздействие на неокрепшие мозги почитателей Путина, которые верят, что Путин придет, Путин поможет. Сегодня плохо, но мы сделаем заявление, пусть они верят, что дальше будет хорошо.

- Сейчас война на Донбассе находится в ожидании решений нового представителя США по Украине Курта Волкера и формирования Штатами своей окончательной позиции. Можно ли это связать с попыткой запутать или сорвать этот процесс?

- Это может быть. Понятно, что Путин слетел с катушек, но в его окружении есть адекватные люди. Но время, когда верили в самостоятельность московских ставленников Захарченко и Плотницкого, давно прошло. Все понимают, что за этими двумя бандитами и военными преступниками стоит Москва. И Москва разговаривает их речевым аппаратом: что говорит Захарченко, то говорит Москва. Это обозначение общей позиции московского руководства.

- Может ли Россия использовать такой сценарий для выхода из Минских соглашений, объясняя это конфликтом между двумя частями одного государства?

- Вы понимаете, что Российской Федерации все равно придется заседать, если не в Минском, то в Нормандском, если не в Нормандском, то, если это свершится, в Будапештском формате. Их все равно заставят где-то участвовать. Вы видите, что они с огромной неохотой идут туда, где обозначают участие страны, как стороны конфликта. В Минске они якобы посредники – водят за руку двух деятелей Захарченко с Плотницким. В Нормандском формате они присутствуют на высоком уровне и рассматриваются как участники. Единственное, что три года никто не хотел рассматривать агрессию, но когда на границе с Европой началось формирование ударных группировок, то все начинают говорить: «Путин нехороший!» Когда это было у нас, никто не хотел этого замечать, когда может пострадать их шкура, они все это видят.

- Захарченко говорит о реинтеграции Украины. Это заявление может быть реакцией на законы Киева по реинтеграции Донбасса и изменению формата АТО, чтобы запутать ситуацию, чтобы никто не понимал, куда и что реинтегрировать?

- Если же идти по проложенной траектории лжи, то должны быть плебисцит и волеизъявление народа. Понятно, что под дулами автоматов и с провокациями якобы со стороны ВСУ, которые мокшане будут проводить сами или заставят это делать марионеток типа Захарченко и почивших Гиви с Моторолой. Тут эта карта еще должна разыгрываться. Объявили «Новороссию» - и ничего не случилось, абсолютно не случилось.

- Будет ли Россия на подконтрольной Киеву территории создавать промалороссийские движения? Как с ними бороться?

- У нас малороссийские движения в парламенте сидят. О чем мы можем говорить, если одна из партий отрицает российскую агрессию и выступает за дружбу с государством-оккупантом. Однозначно, все это будет, будут задействованы все элементы. При нашем, так сказать, лояльном законодательстве, при все наших коррупционно-кумовских бедах все это будет происходить. Наши слабые стороны будут использовать ее на миллион процентов.

- В том числе и для создания таких проектов?

- В том числе, для всего, что угодно. Если помните, недавно СБУ задержала деятеля, который создавал «Хмельницкую народную республику». Где «ДНР», а где Хмельницкий? Там Россию никогда не ставили как пример для подражания, но карту разыгрывают.