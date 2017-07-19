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Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» бьет все рекорды по просмотрам

  • 19.07.2017, 13:00
  • 3,701
Фото: HBO

Новый сезон американского сериала оказался рекордно популярным.

Культовый американский сериал «Игра престолов» установил новый рекорд по просмотрам: первую серию седьмого сезона саги посмотрели более 16 млн человек, пишет nv.ua.

По сравнению с прошлогодней премьерой, показатели просмотров выросли на 50%. Это при том, что шестой сезон «Игры престолов» был представлен зрителям весной, когда зрители смотрят телевизионные шоу более активно, чем летом.

Кроме того, дебютная серия седьмого сезона «Игры престолов» стала самой популярной премьерой среди всех шоу телеканала HBO в истории.

Также первый эпизод седьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд по упоминаниям в Twitter. Во время трансляции этой серии о фэнтези по мотивам романов Джорджа Мартина было опубликовано 2,4 млн твиттов.

Фото: HBO

Чаще всего пользователи сети писали о камео музыканта Эда Ширана и бесподобном образе Арьи Старк. В твиттах юзеров наиболее часто появлялись такие цитаты из первого эпизода нового сезона «Игры престолов», как «Зима здесь», «Зима близко», «Север помнит», «Оставьте одного волка живым, и овцы никогда не будут в безопасности» и «Начнем?».


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