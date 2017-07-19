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Медики: В отношении крепкого алкоголя необходима более жесткая акцизная политика

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  • 19.07.2017, 13:32

Изменения в акцизной политике могут произойти через год.

В Беларуси необходимо снижать доступность крепкого алкоголя и проводить в отношении таких напитков более жесткую акцизную политику. Такое мнение высказал замдиректора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик на пресс-конференции в среду в Минске, пишет interfax.by.

"Мы говорим, что одной из мер (профилактики алкоголизма – прим.) является изменение нормативных регулирующих документов. В частности, на сегодняшний день совершенно актуальна акцизная политика в отношении алкогольных напитков в части снижения акцизов на пиво, как один из видов слабоалкогольных напитков, и увеличение акцизов на крепкие алкогольные напитки – крепостью более 40 градусов", - отметил Осипчик.

"Если брать в этом отношении европейский опыт, то в некоторых странах Европы, в частности в Финляндии, соотношение акцизов на крепкие алкогольные напитки и пиво составляет 1 к 16. У нас, по данным специалистов, 1 к 1,3", - продолжил он.

Очень мягкое воздействие на акцизную политику способно повернуть и спрос, и предложение с возможностью обеспечения даже большей наполняемости бюджета, отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что изменения акцизной политики должны происходить постепенно.

"При изменении акцизной политики, при резких движениях, есть негативные эффекты, которые отмечались в других странах, в частности, во Франции. Когда повышали акциз более чем на 30% за один год, то снижались поступления в бюджет", - сказал Осипчик.

"Мы планируем выходить с предложениями по небольшому повышению акцизов, условно говоря, 5% ежегодно", - добавил он.

По словам эксперта, стремиться в акцизной политике на слабый и крепкий алкоголь надо к соотношению 1 к 5 - при таком подходе можно не снизить доходность бюджета, но изменить структуру потребления алкоголя.

Он отметил, что изменения в акцизной политике могут произойти через год. Минздрав находится во взаимодействии по этому вопросу с министерством финансов, сказал Осипчик.

"Ограничение доступности – одна из ключевых мер, которая обеспечивает снижение алкогольного потребления населением. Это мера достаточно эффективная и рентабельная", - подытожил замдиректора РНПЦ психического здоровья.

В 2016 году, по данным Белстата, в Беларуси продажи алкоголя составили 8,8 л абсолютного спирта на душу населения.


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