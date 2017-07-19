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Власти Саудовской Аравии арестовали женщину из-за мини-юбки

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  • 19.07.2017, 13:36
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Фото: Twitter

Модели грозит тюремное заключение и штраф.

Власти Саудовской Аравии арестовали женщину за ношение мини-юбки. В интернете появилось видео, на котором местная модель Хулуд гуляет по улице древнего города Ушайкир в короткой юбке и укороченной майке, передает «Радио Свобода».

Модель утверждает, что ролик выложили в сеть без ее ведома. Полиция арестовала ее за «неподобающий наряд». Если Хулуд признают виновной, ей грозит тюремное заключение и штраф.

В полицию обратился государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока – организация, которая наблюдает за соблюдением законов шариата в королевстве. Внимание властей на видео обратили пользователи твиттера. Они публиковали ролик с хэштегом «модель Хулуд под суд», закрывая при этом обнаженные ноги женщины.

Международная правозащитная органиазция Human Rights Watch назвала преследование модели дискриминацией. Женщины в Саудовской Аравии обязаны носить одежду, закрывающую тело с головы до ног, а также не могут водить автомобили.


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