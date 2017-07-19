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Поставки российских Су-30СМ в Беларусь начнутся в 2018 году

  • 19.07.2017, 13:47

Контракт предусматривает закупку 12 истребителей.

Россия начнет поставку Беларуси истребителей Су-30СМ в следующем году, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Поставки планируется начать в 2018 году. Окончание реализации контракта намечено на 2020 год", - сказал он "Интерфаксу" в среду на авиасалоне "МАКС".

По словам Д.Шугаева, в мае этого года с Беларусью был заключен контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ.

"Поставка будет осуществляться в рамках договора между Российской Федерацией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - заявил глава ФСВТС.

Сверхманевренные истребители Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".


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