Поставки российских Су-30СМ в Беларусь начнутся в 2018 году
- 19.07.2017, 13:47
Контракт предусматривает закупку 12 истребителей.
Россия начнет поставку Беларуси истребителей Су-30СМ в следующем году, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Поставки планируется начать в 2018 году. Окончание реализации контракта намечено на 2020 год", - сказал он "Интерфаксу" в среду на авиасалоне "МАКС".
По словам Д.Шугаева, в мае этого года с Беларусью был заключен контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ.
"Поставка будет осуществляться в рамках договора между Российской Федерацией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - заявил глава ФСВТС.
Сверхманевренные истребители Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".