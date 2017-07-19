Буда-Кошелевский директор брал взятки ноутбуком, вагонкой и мягкой мебелью 19.07.2017, 14:12

Директору сельскохозяйственного предприятия грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Следователи из Гомельской области передали в суд Буда-Кошелевского района дело директора сельскохозяйственного предприятия из Буда-Кошелевского района, которого поймали на взятке на сумму, превышающую тысячу долларов, и краже автомобильных шин и аккумулятора, передает «Радыё Свабода».

Еще в 2012 году обвиняемый брал взятки, когда работал главным инженером предприятия. Он передал главе фермерского хозяйства списанную сельскохозяйственную технику, а после получил в качестве награды ноутбук, вагонку, автомобильные литые диски и другие материальные ценности на сумму, большую 1100 долларов.

Затем в должности директора предприятия он вымогал взятку с руководителя фермерского хозяйства, пригрозив не платит за использование техники хозяйства. В результате он получил 500 долларов и мягкую мебель.

За взятку, мошенничество и хищение с использованием служебного положения обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, также его будут судить за незаконное приобретение, хранение или ношение боеприпасов.

Такой набор взятки не самый необычный в Беларуси. Например, в январе этого года сообщалось, что гомельский судебный исполнитель брал взятки дизельным топливом и колбасами. В феврале футбольного арбитра осудили в том числе за назначение «правильного» судьи на футбольный матч за 28 долларов и бутылку коньяка.

Количество выявленных коррупционных преступлений в Беларуси за последнее время резко выросло: за первые 5 месяцев 2017 года выявлено почти на 30% больше таких преступлений по сравнению с таким периодом 2016 года, на 64% больше случаев превышения должностных полномочий или злоупотребления ими. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявлял в прошлом месяце, что сейчас ведутся расследования уголовных дел против высокопоставленных чиновников Минторга, МЧС, Минтранспорта и ряда крупных предприятий.