Wizz Air объявила об отмене платы за ручную кладь 19.07.2017, 14:33

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Объем багажа, который можно провозить бесплатно, путешествуя с WizzAir, увеличится на 50%

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что с 29 октября 2017 года отменяет плату за ручную кладь. Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

"Пассажиры будут иметь право взять на борт один предмет ручной клади, который соответствует размерам 55x40x23 см. Эта кладь включена в стоимость билета", – отметили в компании.

Таким образом, объем багажа, который можно провозить бесплатно, увеличится на 50%.

В компании отметили, что всем, кто собирается путешествовать 29 октября и после этой даты и уже заплатил за провоз ручной клади непосредственно через каналы Wizz Air, предоставят возмещение в размере 120% от оплаченной суммы.

Wizz Air – крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который предлагает рейсы более чем по 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 42 странах.