Китайский легкоатлет обогнал реактивный истребитель 8 19.07.2017, 14:49

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Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель четвертого поколения Chengdu J-10.

Об этом сообщает RT. Бегун состязался с самолетом на дистанции в сто метров.

На выложенном в YouTube ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.

Личный рекорд китайского легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд. Chengdu J-10 был разработан с участием российских специалистов из ОКБ МиГ. Максимальная скорость истребителя составляет два числа Маха, посадочная — 235 км/ч. Истребитель вооружен двухствольной 23-мм пушкой, ракетами и бомбами, всего одиннадцать точек подвески. Chengdu J-10 выпускается с 2002 года по наше время.