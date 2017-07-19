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Врать про «приехали по дружбе» зачем?

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  • Ксения Собчак
  • 19.07.2017, 14:59
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Первый признак, что люди в России привыкли к посткризисным, новым экономическим реалиям жизни — стали много праздновать и гулять!

Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой «чисто по дружбе» за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация, в любом агентстве! А судьи кто, как говорится или завидуем молча. Не понимаю, где, кстати, ей там насчитали 2 ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно, так «скромно посидели»...

Но вот врать про «приехали по дружбе» зачем? Все же мы работаем в одной индустрии, и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал комментировать ничего не будет, но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать?..

Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют… И если это правда деньги бывшего мужа, а не «на судимостях» заработанные, зачем врать про бесплатные выступления?

Ксения Собчак


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