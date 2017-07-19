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В Венгрии остановлены все международные поезда из-за сообщения о бомбе

  • 19.07.2017, 15:33
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Фото: mavcsoport.hu

Пассажиры международных рейсов эвакуированы и доставлены в безопасные места.

В Венгрии остановлено движение всех поездов международного сообщения из-за анонимного звонка с предупреждением о заложенной в поезде бомбе. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на полицию Венгрии.

По требованию правоохранителей, Венгерская государственная железная дорога приостановила движение всех 18 поездов международного сообщения. Пассажиры эвакуированы и доставлены в безопасные места.

Полиция проводит следственные мероприятия по выявлению взрывного устройства.


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