В Венгрии остановлены все международные поезда из-за сообщения о бомбе
- 19.07.2017, 15:33
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Пассажиры международных рейсов эвакуированы и доставлены в безопасные места.
В Венгрии остановлено движение всех поездов международного сообщения из-за анонимного звонка с предупреждением о заложенной в поезде бомбе. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на полицию Венгрии.
По требованию правоохранителей, Венгерская государственная железная дорога приостановила движение всех 18 поездов международного сообщения. Пассажиры эвакуированы и доставлены в безопасные места.
Полиция проводит следственные мероприятия по выявлению взрывного устройства.