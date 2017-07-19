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Минчанин вместо концерта Depeche Mode поужинал с участником группы

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  • 19.07.2017, 15:40
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Не попавшие на концерт фанаты могут только позавидовать.

Минчанин Алексей Ламан поделился в «Фейсбуке» историей о своем ужине с Мартином Гором, когда концерт группы Depeche Mode не состоялся из-за болезни вокалиста, пишет citydog.by.

Оказывается, Мартин уже несколько лет заказывал у Алексея модули для своей системы – у него уже 7 приборов от минчанина. Мартин Гор заехал к Алексею во время визита в Минск, хоть и сомневался, сможет ли успеть это сделать. Гор пригласил Алексея и нескольких его друзей на концерт.

– Примерно в полпятого раздался телефонный звонок: «Алекс, хелло, это Мартин. Ты на месте? Буду через 10 минут». И я выбежал к подъезду его встречать. Мартин приехал со своим охранником Майклом, зашли ко мне. Тут я показал ему, как и над чем я сейчас работаю, послушали мои новые приборы, я рассказал ему, как докатился до такой жизни. Потом он захотел послушать музыку, что я записываю. Я, конечно, не музыкант, записываю, чтобы проверить звучание, но Мартину понравилось, он сказал, что слушал музыку гораздо хуже в исполнении профессионалов, – рассказывает Алексей.

В 6 часов вечера Мартин поехал на концерт в «Минск-Арену». Алексей поехал за ним, забрал свои билеты и стал ждать друзей. Алексея вместе с братом и племянником должны были пустить смотреть концерт за микшерский пульт. Но внезапно зазвонил телефон, и Мартин сказал, что концерт отменяется. Алексея он попросил взять с собой пять друзей и ехать к нему в номер отеля, чтобы вместе поужинать.   

– Мы прыгнули в тачку и понеслись в отель. Были Мартин, Питер, его клавишник и Майкл-охранник. Заходил Флетч познакомиться, сказал: «Это и есть тот самый Алекс?» Мы рассказали друг другу, кто как живет, обсудили синтезаторы, ситуацию в современной музыке и много чего еще. Было очень весело, смеялись так, что у меня до сих пор щеки болят. Тусовка длилась несколько часов, в конце сфотографировались на память.


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