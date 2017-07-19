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Песня Despacito стала самой прослушиваемой в истории интернета

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  • 19.07.2017, 16:36
Скриншот: LuisFonsiVEVO / YouTube

Пользователи интернета прослушали оригинальную версию Despacito и ее ремиксы уже более 4,6 млрд раз.

Песня Despacito в исполнении пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки совместно с канадцем Джастином Бибером установила новый рекорд просмотров в интернете. Об этом сегодня сообщилаамериканская музыкальная корпорация Universal Music Group.

Пользователи интернета прослушали оригинальную версию Despacito и ее ремиксы уже более 4,6 млрд раз. Это новый рекорд для музыкальных произведений. Таким образом, Бибер побил свой же рекорд, установленный с песней под названием Sorry, которую прослушали около 4,4 млрд раз.

Дебют Despacito на YouTube состоялся 13 января 2017 года. За первые сутки видео просмотрело более пяти миллионов пользователей. Отметку в один миллиард просмотров клип преодолел за 97 дней.

Песня возглавила чарты 45 стран, в еще девяти вошла в десятку самых популярных треков.

В апреле Бибер выпустил свою версию Despacito, которая также стала чрезвычайно популярной.


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