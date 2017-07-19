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Как через 72 года княгиня Радзивилл вернулась на родину в Беларусь

  • 19.07.2017, 16:46
Мария Магдалена Радзивилл

Принц Бурбон и кавалер Замойски эксгумировали могилу бабушки и кремировали прах, чтобы выполнить волю Марии Магдалены.

Kp.by узнала, чего стоило привезти в Беларусь из Швейцарии прах Марии Магдалены Радзивилл и как вышло, что капсула с ним более месяца находилась на нашей территории, не прибывая в страну.

Урну опломбировали в префектуре. Фото: архив Александра САПЕГИ

«Считаю себя белоруской»

На прошедший в выходные VII съезд белорусов мира привезли капсулу с прахом княгини Марии Магдалены Радзивилл. Символически принял и прочитал над ней молитву настоятель Красного костела, ксендз-магистр Владислав Завальнюк. А доставил деликатный груз в столицу один из руководителей Ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега.

Александр Сапега. Фото: архив

Сегодня капсула по-прежнему у Александра. На встречу он принес папку с документами, связанными с перевозом останков знаменитой меценатки белорусского национального возрождения начала ХХ века.

- Здесь бумаги об эксгумации и кремации останков княгини, все разрешения на их вывоз в Беларусь. А вот оригинал свидетельства о смерти Марии Магдалены. Скончалась она 6 января 1945 года. В другом документе указано, что смерть наступила от незаразного заболевания.

Мария Магдалена Радзивилл в 1926 году. Фото: архив Антония Бурбона (предоставлены Александром Сапегой)

Замечаю, что в графе «Место рождения» у княгини, рожденной в 1861 году, стоит не «Российская империя», а «Литва». Конечно, не современная, а та, от которой древнее название белорусов - литвины.

- Все бумаги заполнялись согласно документам Марии Магдалены. А в них данные записаны с ее слов, - поясняет Александр. Кстати, княгиня не раз упоминала: «Считаю себя белоруской происхождения литовского».

Правнук ничего не знал

В прошлом году наследник несвижской ветви магнатской фамилии князь Матей Радзивилл по приезде в Минск озвучил намерение перезахоронить прах Марии Магдалены в Беларуси. Покоилась она в монастыре швейцарского города Фрибур, как и ее единственная дочь от первого брака Людвика. Они лежали в одной могиле под общей плитой.

Известие не прошло мимо белорусов Швейцарии. Каждый год на Дзяды земляки наведывались в монастырь. Убирали могилы, зажигали свечи, молились и читали стихи поэтов, которым помогла в 1910-х княгиня Радзивилл. Это Максим Богданович, Якуб Колас, Констанция Буйло.

Участники церемонии прощания с Марией магдаленой Радзивилл в швейцарском монастыре. Фото: архив Александра Сапеги

Перед прошлогодними Дзядами белорусская диаспора пригласила на церемонию принца Антония Бурбона Сицилийского - правнука Марии Магдалены. Во Фрибур он приезжал и прежде, благо живет Бурбон в 100 километрах от этого городка. Оказалось, что об идее переноса костей своей прабабушки в Беларусь он услышал впервые, но сразу поддержал ее. Тем более что знал прижизненное желание княгини лежать в белорусской земле.

- Принц немолод, - замечает Сапега, - и он единственный из родственников, кто посещал ее могилу, следил за плитой. В последние годы ему сложно управлять машиной. Потому вместе со мной привозил Бурбона во Фрибур и отвозил домой на дипломатическом авто временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Правнук Марии Магдалены Радзивилл принц Бурбон и Александр Сапега. Фото: архив Александра Сапеги

Подробности идеи с переносом останков в Минск рассказал Бурбону двоюродный брат. Это британский историк Адам Замойски, еще один правнук Марии Магдалены, мальтийский кавалер. После этого разговора принц попросил белорусскую диаспору и лично Сапегу посодействовать процессу. А Матей Радзивилл в письме в белорусское посольство в Швейцарии делегировал Александру свои полномочия в этом деле.

Один из правнуков княгини - брианский историк Адам Замойский.

В гробу или в урне после кремации?

Еще до активных действий звучало несколько идей относительно места перезахоронения останков Марии Магдалены Радзивилл. Отсюда и варианты, как перевезти их в Беларусь: в гробу или в урне после кремации.

Для захоронения в Красном костеле, о чем говорили потомки Марии Магдалены, более удобна урна с прахом. На VII съезде белорусов мира такой вариант просили поддержать католического митрополита Тадеуша Кондрусевича и руководство Мингорисполкома. Хотя по столице есть и другие предложения, которые пока не озвучивают.

В гробу доставить останки было возможно для их упокоения в несвижской крипте магнатов. Этот вариант, в частности, озвучил МИД Беларуси. Но княгиня только по второму мужу стала Радзивилл. Да и ее супруг князь Николай Вацлав похоронен в Кухтичах. Там сохранилась каплица-склеп имения Завишей. К этому роду принадлежала Мария Магдалена.

- Правда, подхоронить там (сегодня это поселок Первомайск Узденского района) капсулу с прахом, получается, не к кому. В советские годы могилу князя вскрыли, забетонировали, на ее месте действовала электростанция. И все-таки очень хочу, чтобы Мария Магдалена перед постоянным захоронением символически побывала в Кухтичах, на могиле любимого мужа. Может, идею поддержит Красный костел, - говорит Александр Сапега.

На месте могилы — пустырь

Пока обсуждались вопросы погребения, родственники Марии Магдалены приняли решение об эксгумации и кремации останков княгини и ее дочери. Все состоялось 2 февраля 2017-го. Работы провела специализированная компания, но Радзивиллы при них не присутствовали.

Антоний де Бурбон (справа внизу) и Адам Замойский (слева внизу) спустя 72 года после смерти прабабушки решили, где покоится ее праху. Фото: архив Антония Бурбона (предоставлены Александром Сапегой)

Сейчас о прежнем захоронении в монастыре ничто не напоминает. К сожалению, во время работ была уничтожена плита, под которой лежали Мария Магдалена и Людвика. Не осталось и закрепленных на ней букв. Видимо, вопрос ее сохранения не оговаривался отдельно.

Теперь место захоронения Магдалены Радзивилл в Швейцарии пустое. Фото: архив Александра Сапеги

Более месяца в посольстве

Наш земляк занимался документами и перевозом останков княгини и ее дочери в Минск и Варшаву соответственно. Активно содействовали этому историк и журналист Глеб Лободенко, Министерство иностранных дел Беларуси. И дипломат Павел Мацукевич был постоянно на связи. С ним Александр забирал на дипмашине капсулы с прахом Марии Магдалены и Людвики из крематория, отвозил их принцу Бурбону для прощания. Мацукевич дал добро на хранение опломбированной префектом Фрибура капсулы с прахом в посольстве, чтобы не держать ее в квартире Сапеги.

Павел Мацукевич привез капсулу с прахом прабабушки принцу Бурбону. Фото: архив Александра Сапеги

- И прах княгини находился там больше месяца, - говорит Александр. - То есть юридически он уже был уже на белорусской земле весь этот срок, посольство ведь наша территория!

Сапегу волновало пересечение границы с деликатным грузом. Но все документы были подготовлены с переводом на русский, нотариально заверены доверенностью на провоз капсулы. Да и дипломаты не видели причин для сомнений. Так и вышло. На границе Александр провел не более 20 минут. Он сразу сообщил сотрудникам заставы, что сопровождает капсулу с прахом. Таможенники корректно провели все процедуры, груз прошел через сканер.

Если временным местом хранения капсулы станет Красный костел, есть надежда, что белорусы получат возможность помолиться у нее. А ксендз Завальнюк уже предлагал одну из воскресных служб провести по Марии Магдалене.

Процесс возвращения в любом случае нескорый. Нюансы могут утрясать месяцами. Только дорога капсулы с прахом заняла немало времени. Но главное, что спустя 73 года Мария Магдалена Радзивилл вернулась в Беларусь. Это фигура, которая может объединить нацию, - уверен Александр Сапега.

Кстати

Принц Антоний Бурбон Сицилийский - любимый правнук княгини Радзивилл. Только ему, единственному из всех своих потомков (а у ее дочери Людвики было шестеро детей), она оставила замок в Польше!


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