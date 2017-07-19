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Журналист из США назвал Путина «мошенником» и вызвал на бой

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  • 19.07.2017, 16:41

Президент РФ побеждал только в фальшивых боях.

Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах являются «мошенничеством».

Об этом пишет The Washington Post.

По мнению Уиттса, Путин побеждал в «фальшивых» боях, а противники российского лидера проигрывали ему специально. Журналист также подчеркнул, что соперники Путина слишком легко падают после его ударов, передает Газета.Ru.

«Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него», — отметил Уиттс.

При этом редактор Lawfare вызвал Путина на бой. Уиттс считает, что президент России должен принять вызов.

Отмечается, что Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо. В свою очередь у Путина есть черный пояс по тхэквондо, также он является мастером спорта по дзюдо и самбо.


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