Сын нового главы Госвоенпромома приветствует аннексию Крыма 1 19.07.2017, 17:16

Олег Двигалев

Фото: nn.by

Что известно о генерал-майоре Олеге Двигалеве.

Александр Лукашенко освободил от должности председателя Госвоенпрома Сергея Гурулева. Вместо него управлять этим стратегическим направлением назначен генерал-майор Олег Двигалев, который до этого являлся командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.

«Наша Нива» собрала несколько фактов о новом топ-чиновнике.

1. Любил проверить, чтобы строки государственного гимна ему процитировали.

Коллеги Двигалева по штабу отзываются о нем только положительно. Мол, про Двигалева даже шутили, что для командующего он даже слишком мягкий, никогда не выражался матом.

«Обращается с людьми ровно, тактически. Там, где на стрельбах другие «тапик» (мобильный телефон — Ред.) бросали, он всегда был выдержан. Любил проверить, чтобы строки государственного гимна ему процитировали. Патриотически настроен, хотя он и родился не здесь и закален в советской системе», — рассказали нам источники.

«Он генерал-интеллектуал, а не генерал-служака. Ему важно доводить другим свою мысль, а не рубить шашкой, как многие здесь уме.т. Все образцы техники через него проходили всегда, он разбирается, наверное, поэтому и назначили», — полагают коллеги по штабу.

2. Недавно достроил квартиру на Логойском тракте

Как стало известно «Нашей Ниве», несколько месяцев тому назад Двигалев достроил квартиру на Логойском тракте — это «двушка» почти на 60 квадратных метров.

На ее строительство будущий руководитель Госвоенпрома взял льготный кредит в «Беларусбанке», который, кстати, погасил досрочно.

Свою прежнюю квартиру на ул. Сурганова — тоже «двушку» — генерал подарил своему сыну.

3. Сын работает в британской корпорации, не любит украинцев, приветствует аннексию Крыма

Сына генерала зовут Владиславом, ему 28 лет. Он окончил факультет мировой экономики БГЭУ в 2011 году и в настоящее время работает в белорусском филиале компании British American Tabacco специалистом по безопасности.

Примечательно, что страница Владислава ВКонтакте буквально завалена примитивной антиукраинской и антиамериканской пропагандой, вроде вот таких картинок, которые мы взяли со страницы сына генерала.

4. Жена работала учительницей в Крыму

Возможно, столь пророссийские взгляды сына — результат влияния матери Владислава. Жена главы Госвоенпрома русская по национальности, родилась в Тамбове. В свое время она работала учительницей в Севастополе и Джанкое.

Ольга Двигалева (Царюк)

Как следует из комментариев на «Одноклассниках», в прошлом за руку этой женщины соперничали несколько офицеров, но, как показало будущее, только Двигалев дослужился до генерала, остальные остались полковниками и служат сейчас в России.

Известно также, что у генерала много родственников в России.

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Олег Двигалев родился 21 мая 1965 года на острове Витте североморского района Мурманской области. Раньше там находились советские военные части, сейчас это безлюдный заброшенный остров.

После окончания в 1987 году Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища ПВО военную службу проходил на должностях начальника расчета антенного поста радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, заместителя командира радиотехнической батареи — офицера наведения зенитного ракетного дивизиона, начальника учетно-операционного отделения — начальника штаба местной обороны склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, начальника учетно-операционного отделения склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки командного пункта Войск ПВО, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки центрального командного пункта, начальника центра оперативной разведки центрального командного пункта.

После окончания в 2001 году Военной академии Беларуси военную службу проходил в должностях заместителя начальника по воспитательной работе центрального командного пункта Войск ПВО, заместителя начальника пункта воинской части ВВС и войск ПВО, командира войсковой части — заместителя по боевому управлению начальника Главного штаба ВВС и войск ПВО.

После окончания в 2008 году факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь военную службу проходил в должности начальника шташтаба местной обороны склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, начальника учетно-операционного отделения склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки командного пункта Войск ПВО, старшего офицера группы обработки информации центра оперативной разведки центрального командного пункта, начальника центра оперативной разведки центрального командного пункта.

После окончания в 2001 году Военной академии Беларуси военную службу проходил в должностях заместителя начальника по воспитательной работе центрального командного пункта Войск ПВО, заместителя начальника пункта воинской части ВВС и войск ПВО, командира войсковой части — заместителя по боевому управлению начальника Главного штаба ВВС и войск ПВО.

После окончания в 2008 году факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь военную службу проходил в должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО.

В июне 2011 года был назначен на должность начальника главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.