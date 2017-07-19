Мать Тараса Аватарова просит Порошенко заступиться за ее сына перед Лукашенко 19.07.2017, 17:45

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Тарас Аватаров

Фото: «Радыё Свабода»

Обращение матери добровольца «Правого сектора» будет направлено в администрацию президента Украины и Верховную Раду.

Людмила Поспех, мать осужденного в Беларуси к пяти годам лишения свободы белоруса-добровольца Тараса Аватарова, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с призывом заступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе, передает «Радыё Свабода».

«Я прошу помочь защитить сына. И моя цель не столько рассказать о беде в своей семье, а я горжусь своим сыном, сколько поддержать тех ребят, которые на сегодняшний момент не могут приехать или вернуться домой в Беларусь, и их защитить. Моего сына защитить очень сложно - это зависит только от желания «верхов», поэтому я и призываю именно украинские власти обратить внимание на тех, кто защищает целостность Украины », - сказала Людмила Поспех сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, Тарас Аватаров был задержан не в Беларуси. Его, якобы, похитили в Киеве спецслужбы России и передали сотрудникам КГБ, которые, посадили его в машину и отправили сначала в Гомель, а оттуда поездом до Минска. По словам Людмилы Поспех, ее сына сопровождали на всем пути к железнодорожному вокзалу в белорусской столицы. На основании разговоров с сыном женщина полагает, что самодельное взрывное устройство, за которую осужден ее сын, ему подбросили на границе Беларуси и Украины.

Обращение Людмилы Поспех к украинским властям поддержало движение солидарности «Разам» - сегодня оно будет направлен по электронной почте в Администрацию президента Украины и в Верховную Раду.

«Завтра начнется визит Лукашенко в Украину. Просим вас сделать все возможное для освобождения белорусского политзаключенного Тараса Аватарова, который был осужден на пять лет лишения свободы по инспирированному спецслужбами криминальному делу. На самом деле Тарас находится за решеткой только потому, что будучи гражданином Беларуси, воевал за Украину», - отмечается в обращении, подписанном лидером движения солидарности "Разам" Вячеславом Сивчиком.

Напомним, житель Новополоцка Тарас Аватаров был задержан 26 ноября 2015 года на минском железнодорожном вокзале. У Аватарова милиционеры забрали самодельную гранату, сигнальный пистолет Макарова, бронежилет, удостоверение добровольца «Правого сектора» из Украины.

В мае 2016 года доброволец был осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества за «незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства».