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Google запустил умную ленту новостей

  • 19.07.2017, 17:53
  • 4,808

Компания Google представила персонализированную ленту новостей, которая формируется на основе интересов каждого из пользователей.

Об этом отмечается в официальном блоге компании.

Сообщается, что в новой ленте пользователю будут предлагаться новости, видеоролики, заметки, музыка, а также другие материалы с учетом его предыдущих поисковых запросов.

Информация об интересах юзера будет интегрироваться из различных сервисов, включая YouTube, Google Calendar, Gmail и других.

Пользователь также сможет подписаться на любые интересующие его материалы нажатием кнопки  Follow. Таким образом он автоматически добавит в свою ленту материалы на выбранную тему.

"Эта лента отражает ваши собственные интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья", - прокомментировал нововведение вице-президент Google по инженерным вопросам Бен Гомес.


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