На погранпереходе Кузница задержали контрабандиста-рекордсмена 3 19.07.2017, 17:59

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Белорус пытался провезти в Польшу 18,5 тысяч пачек сигарет.

Контрабанда была спрятанна в переделанном под нее микроавтобусе. Контрабанду обнаружили в Кузнице сотрудники таможенной службы. Управлял транспортным средством 50-летний гражданин Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

В ходе досмотра в крыше, полу, дверях и боковых стенках транспортного средства были обнаружены сигареты с белорусскими акцизными марками. Стоимость скрытых сигарет - 250 тысяч злотых. Это самая большая в этом году табачная контрабанда на пограничном переходе в Кузнице.

Незаконный товар и автомобиль, предназначенный для перевозки контрабанды, изъяты. Водитель-контрабандист ответит за совершенное преступление перед судом. Ему грозит большой штраф.