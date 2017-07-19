«Белавиа» объяснила Зиссеру, кому и когда можно петь 10 19.07.2017, 18:13

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Юрий Зиссер

Фото: «Радыё Свабода»

Авиакомпания отреагировала на ситуацию с запретом Юрию Зиссеру и его супруе петь в самолете.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер и его супруга, культуролог Юлия Чернявская рассказали в среду историю о том, как им запретили петь на борту самолета «Белавиа».

Авиакомпания прокомментировал ситуацию с запретом в «Фейсбуке».

«Иногда наши перелеты так вдохновляют пассажиров, что петь охота. Если вы из тех людей, чья душа готова развернуться во всю от увиденных в иллюминаторе красот, тогда вам будут интересны наши рекомендации в вопросе «петь или не петь».

Мы рады, когда вы поете, и сами всячески вас поддерживаем, если:

- это канун общенационального праздника и все пассажиры находятся на праздничной волне;

- с вами летят спортсмены или люди, которыми вы гордитесь;

- день рождения маленького пассажира или предложение руки и сердца.

Вас могут попросить перестать петь на борту:

- если вы находитесь на «критическом этапе полета» (во время взлета и посадки самолета), потому что в это время важно быть максимально внимательными, как бортпроводникам, так и пассажирам;

- если в ваши оценки в караоке верите только вы;

- если при лихом запеве вы видите «бегущую к вам из другого конца самолета» стюардессу;

- даже если ваши друзья настойчиво твердят, что уже сто раз так делали в поезде из Пухович в Бобруйск под гитару», — отметили в авиакомпании.

К какому именно пункту запрета попало пение Чернявской и Зиссера, авиакомпания не уточняет.