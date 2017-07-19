закрыть
19 июля 2017, среда, 19:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дед Мороз и репетиторы подорожают?

4
  • 19.07.2017, 18:20
  • 3,658

Единый налог для физлиц может вырасти.

Цены на услуги репетиторов, ведущих свадеб, фотографов и видеооператоров, а также на товары народных умельцев могут серьезно вырасти с января 2018 года. Это связано с возможным принятием новой редакции Налогового кодекса, пишет vgr.by.

Проект будущих изменений размещен на сайте Министерства финансов. Если его оставят без изменений, то новая редакция вступит в силу с января следующего года.

Среди новшеств — новые ставки единого налога для предпринимателей и физлиц. Напомним: для того, чтобы оказывать некоторые услуги, не нужно регистрироваться в качестве ИП. Достаточно раз в месяц заплатить единый налог, размер которого устанавливают областные и минский Советы депутатов. Однако из-за того, что в новой редакции пересмотрены предельные значения, размер единого налога для репетиров и ведущих свадеб может увеличиться.

Так, сейчас в Гродно ставка единого налога для репетиторов — 33 рубля. В проекте ставка может устанавливаться в пределах от 27,09 до 156,29 рубля.

Ставка налога за обслуживание свадеб в качестве ведущего, танцора, музыканта, актёра, тамады, а также поздравление с днём рождения, Новым годом или другим праздником сейчас равна 112 рублям. Через полгода «вилка» по этой ставке составит 89,65–182,95 рубля.

Среди тех, кому могут повысить налоги, есть и ремесленники, которые сами произвели и продают свои произведения. Сейчас они платят единый налог по ставке в 41 рубль, но уже с января могут платить в пределах от 29,07 до 249,59 рубля.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два