Дед Мороз и репетиторы подорожают? 4 19.07.2017, 18:20

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Единый налог для физлиц может вырасти.

Цены на услуги репетиторов, ведущих свадеб, фотографов и видеооператоров, а также на товары народных умельцев могут серьезно вырасти с января 2018 года. Это связано с возможным принятием новой редакции Налогового кодекса, пишет vgr.by.

Проект будущих изменений размещен на сайте Министерства финансов. Если его оставят без изменений, то новая редакция вступит в силу с января следующего года.

Среди новшеств — новые ставки единого налога для предпринимателей и физлиц. Напомним: для того, чтобы оказывать некоторые услуги, не нужно регистрироваться в качестве ИП. Достаточно раз в месяц заплатить единый налог, размер которого устанавливают областные и минский Советы депутатов. Однако из-за того, что в новой редакции пересмотрены предельные значения, размер единого налога для репетиров и ведущих свадеб может увеличиться.

Так, сейчас в Гродно ставка единого налога для репетиторов — 33 рубля. В проекте ставка может устанавливаться в пределах от 27,09 до 156,29 рубля.

Ставка налога за обслуживание свадеб в качестве ведущего, танцора, музыканта, актёра, тамады, а также поздравление с днём рождения, Новым годом или другим праздником сейчас равна 112 рублям. Через полгода «вилка» по этой ставке составит 89,65–182,95 рубля.

Среди тех, кому могут повысить налоги, есть и ремесленники, которые сами произвели и продают свои произведения. Сейчас они платят единый налог по ставке в 41 рубль, но уже с января могут платить в пределах от 29,07 до 249,59 рубля.