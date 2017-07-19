В Орше сгорели 12 торговых павильонов 19.07.2017, 18:29

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Причина пожара устанавливается.

В Орше горели 12 торговых павильонов, сообщила БелТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Сегодня в 15.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре в торговых павильонах по ул.Народной, д.1, находящихся на территории оршанского КУП «Рынок». Наблюдалось открытое горение на площади 48 кв.м.

Фото Витебского областного управления МЧС

Рынок работает с 9.00 до 15.00, поэтому на момент возникновения пожара посетителей не было. В результате происшествия никто не пострадал. В течение 9 минут пожар был локализован, а через 15 минут возгорание полностью ликвидировано.

В результате пожара у 12 павильонов повреждены кровля, внутренняя обшивка стен, торговое оборудование и имущество.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. По предварительным данным, на одном из павильонов проводились сварочные работы.