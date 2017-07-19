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Во Франции избрали нового главу Генштаба

  • 19.07.2017, 18:40

Предыдущий глава Генштаба ушел в отставку из-за конфликта с президентом Франции.

В среду, 19 июля, глава Генштаба французской армии, генерал Пьер де Вилье, объявил о своем решении уйти в отставку. Место де Вилье займет генерал Франсуа Лекуантр, сообщает RFI.

Генерал де Вилье подал в отставку после конфликта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«В текущих условиях я считаю, что больше не имею возможности обеспечивать устойчивость военной модели, которая, по моему мнению, может гарантировать защиту Франции и французов сегодня и завтра и поддержать амбиции нашей страны. Следовательно, сегодня я взял на себя ответственность подать заявление об отставке президенту республики, которое он принял», - говорится в заявлении де Вилье.

На прошлой неделе де Вилье выступил против сокращения бюджета на оборону на закрытом заседании комитета по вопросам обороны Нацсобрания. Он заявил, что армия уже «все отдала» и что ситуация становится «нестерпимой».

Президент Франции в свою очередь отметил, что бюджетные сокращения не ставят под угрозу военные заказы. «Я ваш начальник. И придерживаюсь обязательств, которые беру на себя перед нашими гражданами и армией», - отреагировал Макрон на критику со стороны де Вилье.

Совет министров утвердил нового главу Генштаба. Им стал генерала Франсуа Лекуантра, который занимал пост главы военного кабинета при премьер-министре Эдуаре Филиппе.


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