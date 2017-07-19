В Лиде спасатели учат детей убегать от кабанов 1 19.07.2017, 18:56

Спасатели также обучают детей основам оказания первой помощи и правилам дорожного движения.

— Если вы думаете, что не заберетесь на дерево, убегая от кабана, то вы просто не знаете, на что способны, — говорит начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС Вадим Ясюлевич. Первого июня в Лиде открылся Центр безопасности МЧС, и уже сейчас сюда практически не попасть — экскурсии идут одна за другой. Спасатели обучают детей основам оказания первой помощи, правилам дорожного движения. Это третий такой центр в Беларуси. Подобное учреждение работает на базе Лицея МЧС в Гомельской области, а недавно еще один центр был открыт в Витебске, пишет tut.by.

Место для появления центра выбрано не случайно: Лида расположена посередине области, добираться сюда удобно из всех населенных пунктов региона.

В центре разработаны несколько локаций, где обучают детей, как спасти тонущего человека, как правильно вести себя в лесу, что делать, когда с ребенком говорит незнакомый взрослый, и от кого стоит держаться подальше. В игровой форме дети получают необходимые знания по оказанию первой доврачебной помощи. Все площадки — интерактивные и оборудованы современными гаджетами, маленьким посетителям здесь точно не будет скучно. Да и взрослым тоже.

Стёпа — манекен, при помощи которого спасатели рассказывают и показывают, как спасти человека, который тонет. Вместо водоема — глубокая емкость с пластиковыми шариками. Стёпа тяжелый, и вытащить его на берег — задача не из простых.

— Подплывать к человеку, который тонет, надо сзади, потому что если вы сделаете это спереди — он рефлекторно будет цепляться за вас и утащит под воду, — рассказывает Вадим Ясюлевич. — А еще надо четко рассчитывать свои силы.

Конечно, первое, что хочешь сделать, видя человека в воде, — это кинуться на помощь. Но, как говорят спасатели, надо трезво оценить — сможете ли вы помочь человеку, оставаясь в безопасности. В «водной» локации пожарные рассказывают детям, как вести себя на льду, какую опасность таят водоемы и что надо делать в опасных случаях.

В лесном секторе дети смотрят специальные мультики и слушают, как спастись от дикого животного. Спасатели намеренно рассказывают о самых сложных ситуациях, к которым надо быть готовым. Например, если вы встретили в лесу дикого кабана, а на дерево залезть не получилось и разъяренное животное несется на вас. В этом случае лучше петлять среди деревьев — зверь же будет мчать напрямик.

Большое внимание в центре уделяется оказанию первой помощи. Манекены Чарли и Анна в помощь. Чарли подавился, и надо ему помочь. Увы, спасти его мы смогли не с первого раза. Манекен тяжелый, а нужный момент был упущен, пока мы пытались приподнять его и сделать все правильно. Зато очень быстро разобрались с искусственным дыханием. Но и здесь не все просто.

— Все, ты ему ребра сломала, — говорит Вадим Ясюлевич, когда пытаюсь реанимировать маленького ребенка. На грудную клетку малыша надо нажимать все-таки нежнее, а еще следить за объемом вдыхаемого воздуха, чтобы нечаянно от усилий не порвать легкие ребенку.

— Для маленького ребенка хватит того объема воздуха, которые находится во рту, то есть не вдыхаем, а ртом обхватываем и нос малыша.

Со взрослыми сложнее — человека без сознания надо перевернуть на бок, подхватив за локоть и колено. Осмотреть ротовую полость, чтобы там не было посторонних предметов, проверить пульс, найти на грудной клетке нужную точку и начать делать искусственное дыхание — два вдоха, 30 раз надавливаем.

— Искусственное дыхание делаем до приезда скорой. И здесь главное — верить в себя и свои силы, — говорит Вадим и рассказывает, что одна из гродненских фельдшеров 30 минут реанимировала утонувшего человека и наконец запустила ему сердце.

Манекены в центре — интерактивные: на специальном аппарате можно посмотреть, насколько правильно была оказана помощь, запустилось ли сердце и достаточно ли объема выдыхаемого воздуха. Здесь же — специальные наборы для отработки действий, если человек ранен.

Есть в центре и отдельная локация, посвященная пожарам, а также комната, где дети учатся правильно звонить в службу спасения. Оказалось, что очень часто ребята боятся набирать номер 101, опасаясь, что их будут ругать взрослые. И даже здесь, перед игрушечными телефонами, они испытывают робость. Сотрудникам центра порой приходится уговаривать малышей снять трубку и рассказать о случившемся.

Также детям предлагают пройти по задымленному помещению. В темной комнате в первый момент теряешься и не сразу понимаешь, куда надо идти — помещение в дыму выглядит совершенно по-другому и ориентироваться в пространстве начинаешь только через несколько секунд.

Последняя локация, которую показывают детям — импровизированная кухня, где есть небезопасные предметы, использование которых может привести к пожару. Например, включенный утюг, неисправные розетки, полотенце, упавшее на газовую плиту, дымоход с трещинами. Детям предлагают найти опасные предметы, а в помощь выдают планшеты с программой «добавленная реальность».

— Маленькие посетители приходят в восторг от этой игры. И в такой легкой форме лучше усваивают полученные знания.

В конце экскурсии, которая длится от 2 до 3 часов в зависимости от возраста детей, ребятам предлагают пройти тест, проверив свои знания.

Центр только открылся, и здесь еще много планов, которые будут осуществляться по мере работы учебного учреждения. Кстати, экскурсии для детей — совершенно бесплатные, главное — подать заранее заявку, потому что желающих уже очень много.