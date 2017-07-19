На безукраинных просторах Илья Мильштейн, «Грани.ру»

19.07.2017, 18:58

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Глупость или измена стали фирменным стилем российской политики.

Глупость или измена? Все может быть, однако в современной России старинная милюковская дилемма нуждается в уточнении, которое еще более усложняет выбор. Хотя одновременно делает его не столь безотрадным для истинных патриотов, как в царские времена. Глупость, измена или Путин опять всех переиграл - вот как ныне следует ставить вопрос, сталкиваясь с какой-нибудь сногсшибательной новостью.

В таком духе и надо рассматривать сообщение,пришедшее вчера из «ДНР», где местный начальник Захарченко основал новое «государство» - «Малороссию». Потому основал, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению, излагает учредитель. На его руинах он вместе с представителями регионов намерен реконструировать нечто украинское, объявив малую свою россию преемницей потонувшей Атлантиды. Столицей ее станет Донецк, что же касается Киева, то ему уготована судьба историко-культурного центра. Типа Петербурга, что ли, не то Суздаля, если сравнить с Россией, включить воображение и потушить свет.

Вообще мысль о том, что самопровозглашенный Захарченко выдумал свою «Малороссию»просто сдуру и нечего ее обсуждать, приходит в голову первой. Ибо ситуация в «ДНР» тяжелая, жизнь однообразна, будущее беспросветно - тут и не захочешь, а учредишь что-нибудь невиданное. К тому же в республику еще весной заселился знаменитый писатель Прилепин, который наверняка окормляет командира разными соблазнительными идеями геополитического свойства, так что устоять трудно. Ну и поспешил он конечно, влекомый замыслом, забыв даже посоветоваться с подельниками, и они обижены: а почему не Луганск будет столицей обновленной Украины? Теперь, пишут в сетях, «ДНР» и «ЛНР» вступили на тропу холодной войны, подобно России с Америкой. Не дай бог еще поубивают друг друга.

Оттого естественным образом возникает и версия о предательстве, подкрепленная как минимум одним весьма убедительным доводом. Насчет «Новороссии», которую опять сливают ради создания какой-то непонятной «Малороссии», уже разделившейся в доме своем. Закрадывается подозрение, что под прикрытием глупости протаскивается нечто иное, коварное и злокозненное. Мерещится заговор. Хочется понять, кому понадобилось выставлять дураками лидеров мятежной «республики» и их советчиков. Да и к Захарченко с Прилепиным хочется присмотреться, стремясь разглядеть за их спинами тех, кто диктовал им или подсовывал несуразные речи. Чудится вражеская рука.

Сказал же однажды Владимир Владимирович другу Джорджу, что никакой Украины не существует, а она, оказывается, есть, причем под другим именем, чтобы не сразу ее обнаружить. Говорил же Путин другу Жозе Мануэлю, что может взять Киев за две недели, а этот Киев, получается, историко-культурный центр и разрушать его нельзя. Всюду, выходит, засада, что непременно огорчило бы истинного патриота Павла Милюкова, который и представить себе не мог Россию без Украины, даже когда видел ее воочию. А если бы ему передали, что Малороссия пускается в свободное плавание со столицей в Донецке, он бы за вопросом в карман не полез.

Единственное, что способно хоть как-то приободрить переживших крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века, это надежда на Владимира Путина. Вот эти его процитированные высказывания, а также общая стратегия ведения гибридной войны, в Украине да и повсюду. В ходе которой глупостью или изменой казался буквально каждый шаг, но победоносный характер этой войны мало кто из россиян ставит под сомнение. То есть буквально любая акция Кремля, пугавшая поначалу своим безрассудством или идиотизмом, в итоге, как верят и знают наши граждане, оборачивалась триумфом.

Более того. Глупость или измена стали фирменным стилем этой политики, и в толпах голосующих за национального лидера и поддерживающих его режим вы уже не отличите простодушного дурака от циничного потенциального предателя. Все стали на одно лицо.

Реакция Кремля и приближенного к нему начальства заставляет предположить, что все идет по плану. Подзабытый, но не утративший влияния Грызлов сообщает, что Захарченко всего лишь «приглашает к дискуссии» соотечественников в Киеве, а там уж им решать, принимать приглашение или уклоняться. Песков «пока оставляет без комментариев эту тему», ибо «она подлежит осмыслению и анализу», что в переводе с пресс-секретарского на украинский означает: думайте про нас что хотите. Осмыслив через час, извещает, что «Малороссия» - это «личная инициатива» Захарченко, Москва же «привержена минским договоренностям». Близкие к АП источники, анонимные и с именами, тоже мечутся и теряются в догадках, твердо при этом заявляя, что руководство тут ни при чем. А президент тем временем созывает Совбез, где среди прочих сюжетов обсуждаются и «скажем так, наиболее актуальные международные региональные проблемы». «Малороссия», скажем так, проблема международная и не лишенная актуальности. Вероятно, и о ней не забыли, отслеживая отклики с мест.

Ну и действовать собираются в зависимости от складывающихся обстоятельств. То ли продвигаться дальше по Украине, восстанавливая на свой лад ее государственность, то ли обождать. А можно и забыть про эту Малороссию, как забыли про Новороссию, и пусть эксперты гадают, что это вообще было: Захарченко перенервничал или в Москве потом раздумали брать Киев? Главное, бардака в мире опять стало больше, к чему и сводятся бесконечные победы Владимира Владимировича, который постоянно всех переигрывает.

А занятие это столь увлекательное, что наверное никогда президенту РФ не надоест, и мир, доведенный до состояния кромешного хаоса, станет Путину памятником, когда он его покинет. Это наследие потомкам долго еще придется разгребать, безуспешно пытаясь отличить глупость от измены, «Новороссию» от «Малороссии», и понять, что стало с Россией.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»