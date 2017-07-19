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Строительство жилья с господдержкой сократилось почти вдвое

  • 19.07.2017, 19:04

В Беларуси сокращаются объемы ввода в эксплуатацию жилья.

В первом полугодии, по данным Белстата, было введено 1,916 млн. кв. м жилья общей площади, что на 7,8% меньше, чем год назад. Строительство с господдержкой сократилось почти вдвое, или на 43,3% до 284,4 тыс. кв. м, сообщает belmarket.by.

Единственным регионом страны, где по итогам полугодия увеличилось строительство жилья стала столица. В Минске было введено в эксплуатацию на 1,8% больше, или 369,9 тыс. кв. м.

В абсолютных значениях больше всего жилья ввели в Минской области, или 514,2 тыс. кв. м, что на 2,1% меньше показателя прошлого года.

Сильнее всего объемы сократились на Гродненщине. Они упали на 26,4% до 152,5 тыс. кв. м.

Лидером по объемам строительства с господдержкой остается Минская область, здесь ввели в эксплуатацию 100,5 тыс. кв. м. Сильнее всего объемы строительства с поддержкой государства сократились в Гродненской области. Они упали в четыре раза до 23,3 тыс. кв.м. На Могилевщине они, наоборот выросли на 36,2% до 18,6 тыс. кв. м.


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