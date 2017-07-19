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Штрафбат для директоров МАЗа

  • 19.07.2017, 19:13
Фото: RFE/RL

Куда ушли два топ-менеджера минского автозавода?

Минский автомобильный завод (МАЗ) покинули два топ-менеджера, имеющие интересную биографию. Впрочем, их место занял еще один не менее авторитетный специалист.

Захарченко

В начале 2015 года появилась информация о назначении Александра Захарченко заместителем гендиректора по коммерческим вопросам МАЗа. Этот не очень публичный менеджер большую известность снискал, будучи соратником известного футбольного функционера Анатолия Капского. Захарченко был заместителем Капского и в компании «Сталкер», и в ОАО «БАТЭ», а в одноименном борисовском футбольном клубе является таковым до сих пор. Кроме того, он занимался продажами на МАЗе и «Белшине» в роли топ-менеджера, пишет tut.by.

Анатолий Капский (слева) и Александр Захарченко. Фото: fcbate.by

В 2014 году Анатолий Капский говорил, что намерен покинуть пост председателя правления ФК БАТЭ и своим преемником называл как раз Захарченко. Но тот вернулся на МАЗ, и рокировку отложили.

По информации tut.by, в скором времени Александр Захарченко может сменить Анатолия Капского на посту гендиректора Борисовского завода автотракторного электрооборудования. Захарченко был недоступен для комментариев.

Тютюнов

Максим Тютюнов в конце апреля 2016 года стал первым заместителем гендиректора МАЗа. Сын бывшего вице-премьера и гендиректора «Керамина» Анатолия Тютюнова быстро влился в номенклатурную элиту, став помощником отца на заводе и депутатом Мингорсовета. Но такое положение не было долговечным и не всех устраивало. В декабре 2011 года после многочисленных проверок правоохранительных органов государство резко увеличило свою долю на «Керамине» с 3% до 57%. А Тютюновы вынуждены были покинуть свои должности.

Информация о том, что Тютюнов не прижился на МАЗе, появилась в начале года. Де-юре стороны разошлись через несколько месяцев. «Контракт закончился, и я не стал его продлевать», — сказал сегодня Максим Тютюнов. От других комментариев он отказался, не стал отвечать на вопрос о своей нынешней деятельности.

Скитов

Но говорить только об уходах с МАЗа будет неверно. С недавних пор коммерческим директором автозавода является Геннадий Скитов, который, по информации «Ежедневника», в середине 90-х оборвал связи с криминальным миром, сменил фамилию и начал жизнь с чистого листа.

Согласно биографической справке Скитова, он имеет два высших образования. В 1990 году окончил Белорусский институт механизации и сельского хозяйства (инженер-механик), спустя 14 лет — БГЭУ (экономист-менеджер).

Фото: ruscable.ru

За плечами Скитова работа на руководящих должностях на Борисовском мясокомбинате, минской «Белрыбе», БАТЭ, гродненском «Белкарде» и щучинском «Автопроводе». Но с пищевкой завязал он не по своей воле. Новый карьерный виток случился в холдинге «Автокомпоненты», в который входят три вышеназванных промышленных предприятия. В Щучине Скитов директорствовал с 9 сентября 2013 года по 11 июля 2016 года. После этого его и позвали на МАЗ.

«Минский автозавод стал каким-то штрафбатом для директорского корпуса», — иронизирует информированный собеседник, комментируя данные перестановки и вспоминая историю с назначением Александра Боровского руководителем автозавода.


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