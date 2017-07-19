NASA выложило на YouTube сотни архивных видео 19.07.2017, 20:07

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Многие ролики, имеющие большую историческую значимость, раньше отыскать было практически невозможно.

В рамках миссии по облегчению доступа к своим исследованиям Космическое агентство США загрузило архивные видеоматериалы сразу за несколько десятилетий. На канале NASA появилось около 300 видеороликов, но организация планирует выложить ещё 200, сообщает lifehacker.ru.

В каждом видео запечатлена важная часть истории NASA. Среди них — исследование возможностей посадки космического челнока Space Shuttle, пробные полёты беспилотного реактивного самолёта X-43 и тестирование летательного аппарата для отработки лунных посадок.

youtube.com

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее говорил о том, насколько трудно отыскать исторические записи на сайте NASA. Исследователям и просто любопытным приходилось продираться через дебри сайта Лётно-исследовательского центра имени Армстронга. Стандартный поиск в Google никаких результатов не давал.