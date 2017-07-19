Пять самых полезных напитков в мире и их секреты 4 19.07.2017, 20:31

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Эти напитки наполнят ваш организм энергией и силой.

Все знают о пользе воды для здоровья. А как насчет других полезных напитков, которые наполняют организм энергией и силой? Какие из них уже сегодня должны присутствовать на столе у каждого? И почему мы говорим об антиоксидантах, когда речь идет о самых полезных соках, чаях, морсах и компотах? Liza.ua раскрвает секреты красоты и здоровья.

Гранатовый сок

В состав гранатового сока входит целый ряд полезных витаминов и микроэлементов. Поэтому он по праву занимает первое место в списке.

Сок граната укрепляет иммунитет, стабилизирует давление, поддерживает уровень холестерина в норме, содержит порядка 15 аминокислот, которые занимаются строительством белков в организме, помогает бороться с анемией и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Антиоксиданты, которые находятся в гранате, борются со свободными радикалами и тем самым предупреждают старение. А еще ежедневное употребление сока снижает риск заболевания раком.

Burda Media

Красное вино

Весь древний мир знал о пользе красного вина, и лишь сегодня смысл этого напитка исказился. Но, как говорят диетологи, всего 30 грамм вина, употребляемого ежедневно, является профилактическим средством от рака.

Красное вино расширяет сосуды, способствует кроветворению, улучшает сон, препятствует возникновению кариеса и замедляет старение клеток.

Burda Media

Виноградный сок

В этом соке находится много калия, который показан людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сорта темного винограда будут полезны именно женщинам, ведь они предупреждают возникновение рака груди.

Виноградный сок снижает риск появления катаракты, близорукости и помогает сохранить память. А изобилие витамина В полезно для твоих волос и ногтей.

Burda Media

Черничный сок

Черника всегда являлась средством номер 1 при лечении зрения, так как особые вещества, содержащиеся в ней, благотворно влияют на сетчатку глаза, вследствие чего улучшается зрение.

Часто диетологи рекомендуют черничный сок при гастритах, желудочно-кишечных инфекциях и даже при ожирении. Ведь в 100 граммах черники содержится всего 40 килокалорий.

Еще сок черники борется с сахарным диабетом, заболеванием десен и помогает сохранить молодость всего организма.

Burda Media

Сок черешни

Именно сок черешни замыкает список самых полезных напитков в мире. И неудивительно, ведь количество витаминов и полезных веществ в нем просто огромно. Витамин А поможет твоим зубам стать крепче, а витамин С будет бороться с различными инфекциями, поддерживая твой иммунитет в норме.

Сочные ягоды черешни способствуют замедлению старения, снижают судороги и спазмы, а еще улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Также сок черешни рекомендуют тем, у кого имеется гормональный сбой в организме. Ведь большое количество йода поможет справиться с этими проблемами.