Порошенко: У Украины и Грузии общий агрессор - РФ 1 19.07.2017, 20:50

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Порошенко призвал Грузию объединить усилия с Украиной, чтобы освободить Южную Осетию и Донбасс.

Ради освобождения своих оккупированных территорий Украины и Грузии от агрессора — России, эти два государства должны объединить усилия и усилия мирового сообщества. Именно единство заставит Россию освободить оккупированные ею территории других государств.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом, пишет Цензор.НЕТ.

«У нас есть общий агрессор — и в Украине, и в Грузии — это Российская Федерация. И как я уже сказал — очень похожа ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эту территорию от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарности с Грузией, и с Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна предпринять шаги, которые будут способствовать деоккупации украинской и грузинской территорий», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Маргвелашвили заявил, что грузинские власти призывают людей из Южной Осетии приезжать в Грузию. «Никогда украинский и грузинский народы не сломаются и будут стойкими», — заявил он.