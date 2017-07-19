закрыть
19 июля 2017, среда, 22:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Порошенко: У Украины и Грузии общий агрессор - РФ

1
  • 19.07.2017, 20:50
  • 3,234

Порошенко призвал Грузию объединить усилия с Украиной, чтобы освободить Южную Осетию и Донбасс.

Ради освобождения своих оккупированных территорий Украины и Грузии от агрессора — России, эти два государства должны объединить усилия и усилия мирового сообщества. Именно единство заставит Россию освободить оккупированные ею территории других государств.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом, пишет Цензор.НЕТ.

«У нас есть общий агрессор — и в Украине, и в Грузии — это Российская Федерация. И как я уже сказал — очень похожа ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эту территорию от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарности с Грузией, и с Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна предпринять шаги, которые будут способствовать деоккупации украинской и грузинской территорий», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Маргвелашвили заявил, что грузинские власти призывают людей из Южной Осетии приезжать в Грузию. «Никогда украинский и грузинский народы не сломаются и будут стойкими», — заявил он.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два