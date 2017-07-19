Фотофакт: улицы Могилева украшают граффити с белорусскими стихами

Фотофакт: улицы Могилева украшают граффити с белорусскими стихами1
- 19.07.2017, 20:54
Городские стены в Могилеве украсят двенадцатью стихами разных поэтов.
Художница Юлия Раткина раскрасила стену трансформаторной подстанции фрагментом из стихотворения Евгении Янищиц, передает «Радыё Свабода».
«Ты пакліч мяне. Пазаві. Сто дарог за маімі плячыма. Пачынаецца ўсё зь любві. А інакш і жыць немагчыма».
Проект «Стихи на стенах» инициировали выпускники школы Центра городских инициатив «Теплица» ради популяризации белорусского языка и создания новых арт-объектов.
Городские стены в Могилеве украсят двенадцатью стихами разных поэтов.