Еще одна репетиция парада 6 19.07.2017, 21:07

Завтра в Минске снова перекроют некоторые улицы.

В столице страны готовятся к праздничным мероприятиям и параду ко Дню пожарной службы Беларуси. Поэтому ночью 20 июля с 4.00 до 6.00 будет затруднено движение по проспекту Независимости на участке дороги от улицы Я. Купалы до ул. Козлова. Для общественного и личного транспорта проезд будет запрещен, передает БелТА сообщение УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

В это время по улицам пройдет тренировочный парад работников МЧС и колонны пожарной автотехники. Сам же парад стартует на улицах белорусской столицы в 11.00 22 июля.

Участвовать в торжественном шествии кроме работников органов и подразделений по ЧС будут взвод почетного караула Университета гражданской защиты, оркестры духовых инструментов, ветераны службы ЧС, а также юные спасатели.