закрыть
19 июля 2017, среда, 22:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Еще одна репетиция парада

6
  • 19.07.2017, 21:07

Завтра в Минске снова перекроют некоторые улицы.

В столице страны готовятся к праздничным мероприятиям и параду ко Дню пожарной службы Беларуси. Поэтому ночью 20 июля с 4.00 до 6.00 будет затруднено движение по проспекту Независимости на участке дороги от улицы Я. Купалы до ул. Козлова. Для общественного и личного транспорта проезд будет запрещен, передает БелТА сообщение УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

В это время по улицам пройдет тренировочный парад работников МЧС и колонны пожарной автотехники. Сам же парад стартует на улицах белорусской столицы в 11.00 22 июля.

Участвовать в торжественном шествии кроме работников органов и подразделений по ЧС будут взвод почетного караула Университета гражданской защиты, оркестры духовых инструментов, ветераны службы ЧС, а также юные спасатели.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два