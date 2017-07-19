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«У каждого человека в мире есть мечта стать суперменом»

  • 19.07.2017, 21:22
Фото: euroradio.fm

Мотивационная история «маленького» уличного музыканта из Минска.

Знакомьтесь — это Игорь Петренко, уличный музыкант. Каждый день он выходит на работу — исполняет под гитару русский рок или в районе минского ТЦ "Импульс" на улице, или в переходе на Якуба Коласа. Хотя, естественно, не чурается и других мест в городе, особенно, если гоняют милиционеры.

Игорю 27 лет. Его рост — 138 см. Заболевание Игоря редкое — синдром 3-М, и на 1989 год рождения таких, как парень, было около ста человек в мире, пишет euroradio.fm.

"У каждого человека в мире есть мечта стать суперменом"

"Когда мне было 13 лет, я узнал, что детям с таким заболеванием ломают конечности и искусственно вытягивают. Но при такой операции есть риск, что кости срастутся неправильно. Я знал мальчика, который пошел на такую операцию и до сих пор ходит на костылях. А я отказался от этой операции, и родители не стали давить. Тогда подумал, что пофиг, сам справлюсь. Естественно, у каждого человека есть мечта стать быстрее, выше и сильнее, стать суперменом. И у меня возникали мысли, что было бы здорово вырасти, но не с тяжелым депрессивным началом, а так: было бы неплохо, но этого никогда не будет".

Игорь рос один в семье. В садик не ходил. Правда, отец не выдержал испытания особенным ребенком, испугался ответственности и оставил сына с матерью. С тех пор они не виделись.

"Зачем? Разве у людей есть стремление увидеться с незнакомым человеком? У меня нет", — пожимает плечами парень.

Детство Игорь вспоминает с улыбкой. Говорит, что как у любого нормального ребенка, его любимым занятием было играть во дворе с друзьями. В прятки, машинки, домино, выжигать лупами, лазать по деревьям.

"Детство — это то, что определяет дальнейшую жизнь, это прошивка. Ведь если детство было плохим, лицо может исполосоваться глубокими комплексами. А у меня детство было здоровское. Я шел в авангарде, за мной пацаны бегали гуськом. Я был очень "движовый". Не знаю, то ли родители так друзей воспитали, но не было стереотипов по поводу того, что я маленький. Поэтому получилось, что я себя, собственно, и воспринимал таким, какой я есть. Меня никто не обижал во дворе, разве что какие залетные хулиганы".

В школе в начальных классах Игорь учится на "отлично", правда, смеется, позже дело делает переходный возраст, и учеба перестает быть важной. Игорь любит биологию, работу, географию, историю, литературу, но свою — фантастику.

Игорь возле подъезда своего дома

"Если двор и друзья — это один социум, то школа — это "приветствую, жестокий мир"

Но школа, помимо учебы, это еще и одноклассники. Здесь впервые Игорь и сталкивается с негативным отношением к себе:

"Если двор и друзья — это один социум, то школа — это "приветствую, жестокий мир". Пришлось нормально столкнуться с реальностью: ты не такой, как все, и не все готовы с этим считаться, не все будут на это закрывать глаза, некоторые будут высмеивать. Но у меня позиция была довольно агрессивная. На высмеивание я мог бросить колючие слова и сбежать. Я не дрался из-за физиологических особенностей, но стрекача и сейчас могу дать, хотя зачем, если конфликт всегда можно замять? Дрался я только дважды в школе: однажды за конкретное оскорбление в мой адрес, а второй раз — за антисемитскую тему. У меня прадед был родом из Одессы, Лев Яковлевич Гительзон, супергерой моего детства. Он в 94-м году уехал из Беларуси по израильской программе и очень грамотно сделал".

Пока мать Игоря не вышла второй раз замуж и не родила ему брата, парень часто оставался дома один — был очень самостоятельным.

"Мама училась на вечернем отделении в университете. А я смотрел "Спокойной ночи, малыши". Знал, что после этого нужно ужинать и мыться, потом шла "Калыханка" по БТ, и я ложился спать. Хотя всегда хотелось включить то, что смотрят взрослые. И однажды я все же рискнул и посмотрел "Звездные войны: Империя наносит удар". Это был шок! До сих пор я фанат саги. Кстати, недавно познакомился с парнем, профессиональным косплеером "Звездных войн" в Беларуси. Я предложил себя в качестве модели — быть в Минске первым Йодой. Сейчас решаем этот вопрос".

Любимый район Игоря в Минске — Зеленый Луг

"Я пошел в жизнь. Она пошла по моему сценарию, хотя со стороны это выглядит как разгульная цыганщина"

После школы Игорь пытается поступить на архивоведение истфака БГУ, но не набирает баллов. Рассказывает, что мать с бабушкой мечтали, чтобы Игорь стал научным сотрудником. Но когда парню предложили заочно учится на истфаке, мать запротестовала: "Иди в ПТУ, а то будешь бить баклуши". В итоге Игорь стал страховым агентом, правда, отработав два года по распределению, парень облегченно вздохнул.

"Я пошел в жизнь. Она пошла по моему сценарию, хотя со стороны это выглядит как свободная разгульная цыганщина. Я с головой ударился в музыку, окунулся в андеграунд. Это в каком-то смысле кутеж, в каком-то — постоянное творчество, впечатление, путешествие. Это здорово, когда ты молод. Я не видел, в чем строить карьеру, я хотел связать свою жизнь с музыкой. Нашел дома аудиокассеты "Чёрный пёс Петербург" ДДТ, Любэ и "Машины времени". Шевчук поражал харизмой, жег словом, я слушал эти песни и не понимал, о чем они. "И даже в поездах котлеты с глазами"... Моя детская психика была под впечатлением. И до сих пор, кто гонит на русский рок, советую послушать до конца концерт "Чёрный пёс Петербург". Благодаря Шевчуку я полюбил поэзию. Тогда же попросился в музыкальную школу, хотел заниматься на скрипке, а нам отказали: мест нет. Мне кажется, что не мест не было, а преподаватели не хотели брать на себя ответственность и заниматься с нестандартным ребенком, мол, к нему индивидуальный подход нужен. Так что музыкального образования у меня нет".

Сейчас Игорь, кажется, весь в музыке. Помимо того, что выходит петь на улицу, играет в двух группах на барабанах — в одной панк, в другой гранж. Но это далеко не все, что на самом деле интересует парня.

"Мечтаю стать счастливым. А счастье — это когда человек нашел себя и свое призвание в жизни. А чтобы найти свое призвание, нужно постоянно пробовать себя в различных сферах", — убежден уличный музыкант.

Поэтому он и пробует себя в варке крафтового пива и в этом году будет впервые участвовать в конкурсе домашних пивоваров, рисует карандашом, ходит на кружок по гончарному делу, ездит на велосипеде, болеет за "Монреаль Канадиэнс", снялся в короткометражке Андрея Кашперского "Здесь был Саша" , где сыграл "гопника с гитарой".

"Мама пилит меня, мол, вот, эта твоя уличная музыка. А что с пенсией? Пенсия! Я за голову берусь. Бабушка проработала всю жизнь в садике, и какую пенсию она имела в итоге? — смеется парень. — Естественно, что иногда подрабатываю, неофициально, но живу за счет музыки. Работа всегда есть. Вопрос только в том, какая это работа и насколько человек в отчаянии".

"На данный момент нет девушки, но проблем с девушками не имею"

День у Игоря выглядит примерно так: встает поздно, около двенадцати, завтракает, делает зарядку, занимается на гитаре или барабанах, обедает и едет играть на улицу. Вечером вторника и четверга — на репетицию группы. Ночью смотрит фильмы. Любимой лентой называет "Космическую Одиссею 2001 года". Иногда встречается с девушками, хотя о собственной семье пока не думает, мол, образ жизни этому не способствует.

"Я — человек, который старается держать дистанцию и не окунаться с головой. Это касается и музыки, и людей. Я считаю, что никогда нельзя влюбиться в человека. Человека можно любить. В ином случае теряешь голову, это эйфория, наркотический трип. А если любишь, делаешь это осмысленно. Раньше я часто был влюблен. А теперь есть опыт. На данный момент у меня нет девушки, но проблем с девушками не имею. У мужчины с девушками могут быть проблемы только полового или комплексного характера. Пример того, что независимо от внешнего вида все может быть хорошо в любви, — Ник Вуйчич. Я очень сильно им восхищался, пока не узнал, что он повернут на религии. Я категорический противник религии и церкви, но ярый сторонник веры. Я ношу крестик, а церковь — это политика".

"Чем чаще выступаю в других городах Беларуси, тем меньше люблю столицу"

Игорь говорит, что с какими-то трудностями в обычной жизни из-за своего маленького роста не сталкивается. Разве что в магазине может не достать нужные макароны на высокой полке. Тогда попросит кого-то это сделать. Говорит, что любит наблюдать за реакцией людей: минчане всегда смотрят на него большими глазами, а вот жители других городов, на улицы которых Игорь выезжает играть летом на выходных, принимают его очень душевно.

"Этими поездками я открываю для себя Беларусь совсем с другой стороны. С приятной. Чем чаще бываю в других городах, тем меньше люблю столицу. Здесь люди высокомерные. А на периферии более глубокие и открытые. Они хотят, чтобы их услышали".

Послушать Игоря можно по понедельникам, средам, пятницам на улице возле ТЦ "Импульс" после восьми вечера.


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