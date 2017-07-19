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Врачи назвали пять продуктов, которые продлевают молодость

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  • 19.07.2017, 21:44

Эти продукты способны не только сохранить естественную красоту, но и продлить молодость.

Дерматолог Джошуа Цайхнер составил список суперпродуктов, которые улучшат качество кожи и отсрочат появление первых признаков старения. Кроме того, продукты способны не только сохранить естественную красоту, но и продлить молодость, сообщает vistanews.ru.

Специалист рекомендует употреблять авокадо, в котором содержится олеиновая кислота из группы омега-9, что помогает коже сохранять влагу и оставаться упругой. Арбуз не зря считается летним десертом. Свой яркий красно-розовый цвет мякоть этой летней ягоды приобрела благодаря содержанию ликопина. Этот натуральный антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Гранат считается одним из самых сильных антиоксидантов. Регулярное употребление зерен граната поможет предотвратить преждевременное появление морщин, сухости и будет бороться с токсинами. В дыне много бета-каротина и витамина А. Именно они нормализуют выработку кожного жира и предотвращают забитость пор. Черника и голубика борется со свободными радикалами и пигментацией, возвращает сияние коже.


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