CNN: КНДР готовит новый запуск баллистических ракет 19.07.2017, 21:59

Фото с сайта wartime.org.ua

Северная Корея продолжит испытания баллистических ракет, несмотря на угрозы США применить силу против режима Ына.

КНДР готовится к новому ракетному запуску, несмотря на то, что США угрожали применить силу против Северной Кореи для того, чтобы остановить ее ядерную ракетную программу.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США.

Источники телеканала не уточняют, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты, или о запуске ракеты средней дальности

Напомним, 4 июля КНДР произвела запуск баллистической ракеты. После этого Южная Корея и ее союзник США провели совместные испытания баллистических ракет. В США также рассматривают введение новых санкций против КНДР.