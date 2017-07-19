Кто будет учить детей: в педагоги идут даже со 160 баллами из 400 4 19.07.2017, 22:29

17 июля в белорусских вузах закончился прием документов на бюджетную форму обучения.

«Комсомолка» узнала, с какими результатами подавали документы на бюджет, и вспомнила прошлогодние проходные баллы.

17 июля в вузах закончился прием документов на бюджетную форму обучения. Сейчас вчерашние школьники изучают баллы своих конкурентов, высчитывая, смогут ли учиться бесплатно. Максимально можно получить 400 баллов - это результаты трех ЦТ и аттестат.

В медицинский проходят и с 141 и с 391

В этом году в БГМУ на бюджет принимают 520 человек. Но претендентов на бесплатную учебу в медицинском почти вдвое больше. Последние несколько лет самые высокие проходные баллы на стоматологическом факультете. В прошлом и позапрошлом году на бюджет здесь надо было набрать около 370 баллов.

В 2017-м на стоматологический набирают 35 человек - чуть меньше, чем было раньше. Но баллы у многих абитуриентов впечатляющие: 2 человека набрали 391 балл из 400 возможных, еще семеро - больше 380. Правда, четверо уверенных в себе абитуриентов подают документы на бюджет стомфака с баллами от 170 до 180.

Самые низкие баллы в медуниверситете - от 141 до 150. С такими результатами абитуриенты вряд ли поступят на бюджет, но до 4 августа они смогут подать документы на платную форму обучения.

Выше 380: международные отношения и программисты

В БГУ абитуриенты с самыми высокими баллами традиционно поступают на факультет международных отношений. В этом году туда подали документы 9 абитуриентов с баллами больше 391 и 29 тех, у кого больше 381 балла! Абитуриентов не пугают не только заоблачные баллы конкурентов, но и стоимость обучения, если придется платить. Ведь за первый год придется отдать 2851 рубль!

Скажем, на самую дорогую специальность «международное право» хотят поступить более 20 абитуриентов, а набирают-то всего 12 человек. Получается, если никто из абитуриентов не решит забрать документы, абитуриент с баллами ниже 380 не поступит на бюджет. Дюжину бесплатных мест заберут 4 заявившихся туда абитуриента с баллами выше 391 и 8 человек с результатами централизованного тестирования выше 381 балла (подавали документы 9 поступающих). Похожая ситуация была и в прошлом году. Проходной балл на «международное право» в 2016 составил 382 балла.

Кстати, на 18 июля на факультете международных отношений подали документы на платное уже 9 человек с баллами от 371 до 380. Это те, кто набрал на каждом тесте свыше 90 баллов.

Высокие баллы и у абитуриентов БГУИР. В университете уже определили предварительный проходной балл на бюджет (он может незначительно измениться, если кто-то решит забрать документы). На факультете компьютерных систем и сетей, который пользуется популярностью не первый год, предварительные проходные баллы от 339 до 380. Это больше, чем в 2016-м. В прошлом году баллы были от 325 до 373.

Меньше 90 баллов? Претендент на бюджет

В этом году много говорят о повышении баллов в сравнении с прошлой вступительной кампанией. Но в некоторых вузах на бюджет претендуют даже те, кто только-только прошел минимальный порог на ЦТ. Например, в Университете физкультуры 6 абитуриентов подали документы с баллами ниже 90. Получается, если аттестат был всего три балла, все тесты они сдали баллов на 20. В прошлом году в БГУФК брали с баллами начиная от 122.

В Академии МВД на факультет милиции 16 человек подали заявление с баллами до 130. В прошлом году проходной балл на бюджет одной специальности факультета милиции был 174 балла. Предположительно, такие баллы стоит ожидать и в 2017-м.

Ежегодно жалуются на невысокие баллы в педагогическом университете. В прошлом году на некоторые специальности поступали со 143 баллами. В этом году подали документы 27 человек с баллами ниже 130, 5 - ниже 120 - и 1 уверенный абитуриент, кто хочет учиться бесплатно с баллами ниже 110.