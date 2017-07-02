Путин себя таки «засекретил» 8 2.07.2017, 8:18

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Владимир Путин

Правитель РФ подписал указ об охране данных высших чиновников.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 1 июля, подписал закон, дающий российской Федеральной службе охраны (ФСО) право принимать меры по защите персональных данных «охраняемых лиц».

Согласно официальной формулировке, отныне обработка данных «охраняемых лиц» осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Ранее сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров предположил, что подобная инициатива власти последовала в ответ на расследования фонда о незаконном обогащении высших чиновников России.

Как указывают «Немецкой волне» независимые эксперты, благодаря новому закону «охраняемые лица» смогут не раскрывать данные о своей недвижимости, включая зарубежную, а также о банковских счетах. При этом ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что предоставление ФСО права защищать персональные данные охраняемых лиц и их семей не закрывает доступ к информации об их имуществе и доходах.

Помимо сокрытия личных данных чиновников ФСО новым законом наделяется правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проезжают охраняемые лица», «на безвозмездной основе использовать аэропорты, аэродромы» и другие площадки, а также «получать обеспечение полетов и судовождения».

Помешать расследованиям

В октябре 2015 года комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала аналогичный проект закона, предложенный ФСБ России. В нем предлагалось «засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов».

Авторы проекта в пояснительной записке выражали озабоченность тем, что сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) находятся в открытом доступе и запросить их может любой желающий. По их мнению, эту информацию могут использовать в преступных или компрометирующих целях.

Выписками из ЕГРП часто пользуется в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они фигурировали, в частности, в фильме «Чайки» (о бизнесе детей генпрокурора России), в расследовании данных о возможной коррумпированности пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и исследовании «Он вам не Димон», касающемся премьер-министра и экс-президента России Дмитрия Медведева.