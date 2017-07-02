Борьба объединила жителей Тракторного и Боровлян 2 2.07.2017, 8:31

6,764

Иллюстрационное фото с сайта onliner.by

Как певица, культоролог и сотни минчан сражаются против «каменных мешков».

Тишину и спокойствие, которые до сих пор господствовали в одном из самых зеленых районов столицы, нарушает работа бульдозеров и экскаваторов. Под снос идут построенные 70 лет назад двухэтажки, сообщает «Белсат».

Вот что говорят жители Тракторного поселка:

«Этот район имеет свою ценность, свое микромир. И убить это? Просто кощунство».

«Наш город, старше Москвы, не сохранил здания, которые бы представляли различные слои разных эпох».

«Там нечего реставрировать – внутри они гнилые».

Несмотря на отчисления жильцов, капитальный ремонт зданий не проводился. Некоторые жители убеждены, что власти сознательно не ремонтировали дома.

Власти против людей

Накануне местные власти пригласили жителей района на собрание, но не для того, чтобы выслушать предложения, а чтобы сообщить им, что дома доживают свои последние недели.

«На разных этапах находится каждое здание: некоторые снесены, а некоторые в процессе сноса. Работы будут завершены до конца августа», – сухо отрапортовал чиновник Павел Короневич.

Нового застройщика нет

Культуролог Максим Жбанков как специалист и как житель не может согласиться с таким подходом чиновников к архитектурному наследию города.

«Их, очевидно, не тревожит ни старый Минск, ни национальная история, ни то, что это место, которое любят жители, место, которое имеет свою магию, свою музыку, место, которое может привлечь инвестиции и вызвать заинтересованность иностранцев и туристов», – считает культуролог.

Каменные мешки вместо национальной истории

Градостроительную политику властей жители характеризуют как уничтожение национальной культуры.

«Уничтожают Тракторный поселок, уничтожают Осмоловку. Это серьезный удар по этим зданиям. Сначала уничтожили стадион «Динамо,» это был культовый объект, который уничтожили. Уничтожили центральный детский парк страшной застройкой. И эти процессы идут по всему городу – уничтожаются здания в дворцовом стиле. Чем заменяются – каменными панелями, этими мешками», – говорит Дмитрий Балаш, житель Тракторного.

Все ненормально, мама!

Бежали когда-то от каменных мешков и жители Боровлян. Загородную жизнь для своей семьи выбрала и певица Лариса Грибалёва, которую за ее обещания следить за тем, чтобы сохранился лес, жители избрали в местный совет.

Депутат, как и все другие жители, была шокирована решением властей вырубить лес для постройки дороги. На собрании, которое накануне организовали чиновники, жители не добились отмены решения, а потому для прелставления своих интересов выбрали инициативную группу.

«Я действительно верю в то, что мы пойдем одним путем, мы выработаем то решение, которое устроит большинство, потому что не должно все проходить кулуарно», – подчеркнула Лариса Грибалёва.

Жители Боровлян предлагают альтернативные решения

Чтобы и дорога была, и лес остался. Хотя случаев, когда власти прислушались и улучшили или по крайней мере не ухудшили жизнь жителей, вспомнить не могут.