Ученые: Сало невероятно полезно для сердца и мозга 17 2.07.2017, 8:51

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Немецкие ученые провели масштабное исследование с целью выяснить влияние сала на организм человека.

Специалисты подтвердили, что этот продукт не зря называют полезным: его употребление связано с целым спектром оздоровительных эффектов, пишет newsyou.info.

Авторы проекта, специалисты Мюнхенского университета, сообщили, что кислоты, входящие в состав свиного сала, обладают желчегонным действием и способствуют активной переработке жиров печенью, что обеспечивает здоровый холестериновый баланс.

Благодаря кислотам употребление сала позитивно сказывается на функциях миокарда.

«Сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота является одним из компонентов клеточных мембран и наилучшим образом стимулирует сердечную мышцу», — заявили немецкие ученые.

Помимо этого, дополнили врачи, в сале содержится олеиновая кислота, защищающая органы выделительной системы организма от продуктов окисления. За счет свойств олеиновой кислоты улучшается и состояние сосудов головного мозга, которые обретают большую устойчивость к атеросклерозу.

В то же время диетологи напомнили, что в сале много соли и калорий. Они порекомендовали съедать за один прием пищи не более 30 граммов свиного сала.

Специалисты предостерегли от жарки сала – это приводит к окислению продукта, при котором начинают выделяться потенциально вредные для организма вещества. Также, по их мнению, не нужно увлекаться копченым салом.

Отметим, что ранее токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто при изучении микробиологического состава сала установили, что его компоненты способствует выведению из организма токсичных веществ, в частности радионуклидов.