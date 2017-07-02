Бобруйские пинкертоны 4 Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»

2.07.2017, 8:59

3,718

Анатолий Санотенко

Фото: svaboda.org

Как журналист бобруйский КГБ троллил.

Пятьдесят четвертая глава из романа в фельетонах «Бобруйск и его жЫвотные, или Невероятные приключения Вацлава Принципа в стране победившего идиотизма».

То, что Вацлава Сигизмундовича прослушивают, Принцип знал, будучи тем самым Вацлавом Сигизмундовичем.

И было бы странно, если бы было иначе.

А в той стране, где жил Принцип, иначе и не бывало. Поскольку – было не положено.

Не положено не знать, что думает Вацлав Сигизмундович, какие статьи пишет, с кем встречается, что намеревается… В общем, все не положено…

Это в Западных странах – в разных там Англиях и Франциях и прочих «антантах», – давних врагов тутошних наследственных диктатур, – незаконная прослушка журналистов, редакторов, издателей могла бы привести к тюремной отсидке.

В той же стране, в «стране победившего идиотизма», где угораздило существовать Принципа, за это давали должности, ордена и медали. (Плюс – соцпакет. И – пенсия в 45 лет, будто они инвалиды какие-нибудь…).

Это был – самый цимус для властей, – такая вот, с позволения сказать, уголовщина: прослушка, вторжение в частную жизнь, незаконный контроль – и прочие прелести недоразвитого постсоциализма…

Принципа же это весьма раздражало: нельзя нормально побеседовать, тем более – если с женщинами… Как говорится, лямур не терпит чужих ушей.

А Вацлав Сигизмундович, лямурствуя, ощущал всеми фибрами: слушают ведь, слушают! И – уменьшал обороты, сдерживал себя в нежностях и комплиментах…

В общем, прослушка сказывалась на личной жизни Принципа, что чрезвычайно раздражало Вацлава Сигизмундовича…

Но Вацлав Сигизмундович не был бы Принципом, если бы не придумал, как сыграть увертюру на нервах спецслужб («а вы ноктюрн сыграть могли бы на нервах специальных служб?»). Так сказать – «отомстить»: кто к нам с «прослушкой придет, тот…

«Чтоб вы так жили, как не даете жить мне», – по-бобруйски приговаривал он, придумывая уже свой «и аз воздам!».

Не раз и не два договаривался он по очень «громкой» телефонной связи о якобы встрече со своим «информатором2. Якобы для получения сверхсекретных сведений о тайном бизнесе начальника местного УВД, КГБОП, пред(сед)ателя горисполкома…

Назначал «своему человеку» место встречи – где-нибудь на площади или в скверике, а сам сидел с хорошо сваренным кофе или бокалом прекрасного французского – в кафе напротив и, посмеиваясь, наблюдал за «операцией» «олухов царя небесного», как любил говаривать он.

Долго так сидел – часа два, наблюдая в режиме он-лайн «кино про шпионов» и готовя очередной пост для своего блога.

Видел, как «спецслужбисты», работающие за его, Вацлава Сигизмундовича, налоги, аки крысы, нюхая воздух, выползали из разных темных углов улицы и, крадучись, приближались к месту «назначенной» встречи, сжимая кольцо…

Бывало и так, что Принцип подходил к ним сзади и иронически интересовался, что за операцию они здесь проводят, и просил дать комментарий для его издания.

«Сотрудники», вскоре, конечно, стали подозревать, что их водят за нос. Но – что делать?! – пока не проверишь – не поймешь. Тем более что и билинговая связь каждый раз свидетельствовала: Принцип там, на месте!

Ну, для кого – там, а для кого бабушка сказала: напополам…

Когда, отчаявшись и морально-психологически обессилев в неравной борьбе с Вацлавом Сигизмундовичем, спецслужбы, придя к нему в редакцию (в составе группы ветеранов-инвалидов ОГПУ-НКВД; поскольку молодые идтить побоялись), возопили: «Принцип, поимейте совесть!.. Доколе вы будете так нечестно себя вести?»

Вацлав Сигизмундович (произнеся про себя, как это у него водилось: «Маразм крепчал—деревья гнулись» и добавив: «Как, однако, здесь все запущено…») ответствовал им: «Дорогуши, вы работаете за мои деньги! За мои! А со своими деньгами я могу делать все, что угодно. Все, что угодно! Так что – можете быть свободны. Пока. Вот только вас, штандартенфю… полковник Х-ов., я попрошу остаться…

Шутка, шутка – и вы идите тоже. Идите, и я не рекомендую вам оглядываться!.. Из чувства суеверия, конечно…»

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»