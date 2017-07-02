Пропавшая в Польше брестчанка вернулась домой 3 2.07.2017, 9:02

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На девятый день поисков опоздавшая на автобус белоруска сама обратилась в посольство в Варшаве.

Установлено местонахождение 41-летней жительницы Бреста Анжелики Замковец, которая 21 июня пропала в Варшаве, сообщили tut.by родственники пропавшей женщины.

Анжелика Замковец уехала в Польшу 15 июня для трудоустройства. 21 июня она выехала на автобусе из города Пасленк в Варшаву. Там пропавшая должна была пересесть на автобус до Бреста. Последний раз на связь с родными женщина выходила в тот же день около 13.30 и сообщила, что опоздала на транспорт. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

30 июня, на девятый день поисков, Анжелика сама обратилась в белорусское посольство в Варшаве. Дипломаты связались с родственниками, которые помогли женщине вернуться домой. Сейчас она в Бресте.