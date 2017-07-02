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«Драгун уже не тот, перекрашивай забор!»

  • 2.07.2017, 9:11
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Станислав Драгун
Фото: nn.by

Болельщики БАТЭ «поприветствовали» Драгуна в команде ироничным баннером.

Фанаты БАТЭ в концовке матча против «Городеи» на «Борисов-Арене» в 15-м туре вывесили баннер с едкой фразой в адрес Станислава Драгуна, который пополнил ряды команды, сообщает tut.by.

«Драгун уже не тот, перекрашивай забор!». Болельщики «желто-синих» припомнили хавбеку историю с перекрашиванием забора у бабушки. О ней в 2012 году Станислав Драгун рассказал в интервью газете «СБ. Беларусь-Сегодня». Напомним, что тогда молодой футболист был капитаном минского «Динамо».

— А правда, что в этой деревне ты как-то забор перекрасил из желто-синего в динамовский цвет?

— Было дело. Приехал. Смотрю: ворота синие, забор желтый. Непорядок. Говорю: «Бабушка, это несолидно. Надо перекрашивать». И перекрасил.

Драгун 30 июня подписал контракт с БАТЭ. Подробности заключения соглашения рассказал Анатолий Капский. Отметим, что на игрока претендовали также солигорский «Шахтер», брестское и минское «Динамо».


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