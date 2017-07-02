Лукашенко: Я с Путиным абсолютно согласен 33 2.07.2017, 9:21

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Диктатор рассказал о счастье «быть с величайшей империей».

О Путине, Китае и счастье «быть с величайшей империей» Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном празднованию 3 июля, сообщает его пресс-служба.

«Я с Путиным абсолютно согласен»

Правитель Беларуси вновь затронул тему построения IT- страны.

— Наша амбициозная, но достижимая цель - создать IT- страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам — с уверенностью смотреть в будущее, — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что это не просто амбициозная задача, а задача на выживание. Он напомнил, что накануне президент России сказал, что если россияне и белорусы не решат ее, то судьбы у них нет.

— И я с ним абсолютно согласен. Вы видите, в каком направлении развивается мир. Это не только водители не нужны в автомобилях — все будет перемещаться и летать без управления человека, — образно отметил диктатор.

«У нас с нашей братской Россией не все всегда гладко»

Более подробно Лукашенко остановился на переговорах с Путиным в Москве.

— Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами. — Да, у нас с нашей братской Россией не все всегда гладко. Но скажите, где и у кого все гладко? — задал риторический вопрос белорусский правитель.

— И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня, — подчеркнул Александр Лукашенко.

— После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего, — добавил диктатор.

«Это просто счастье, что мы с этой величайшей империей. Они практически на уровне нашей России»

Но сильно распыляться в комплиментах России Лукашенко не стал.

— В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить, — заявил он, говоря о двусторонних отношениях Беларуси и России.

И тут же перескочил на сотрудничество с иными партнерами. В частности, дружественной Китайской Народной Республикой.

— И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России, — восхищался Лукашенко.

А еще, по его словам, в последние годы вклад Беларуси в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание.

— Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом, — заверил он.