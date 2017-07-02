Рубль выкинет «белый флаг» не только евро 2 2.07.2017, 9:34

7,463

ФОто: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 4 по 7 июля.

«Ожидаем роста средневзвешенного курса доллара на 0-0,5% на фоне примерно такого же увеличения курсов евро и российского рубля. Возможно продолжение роста стоимости валютной корзины, но не столь значительное, как на прошедшей неделе», - пишет «Белрынок».

Вместо ожидаемой коррекции курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю, на прошедшей неделе они снова поднялись. Корзина валют из доллара США, евро и российского рубля за неделю подорожала на 1,4%, что стало рекордным увеличением стоимости корзины после изменения ее структуры в ноябре прошлого года. Таким образом, спрос на иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже намного превысил предложение. При этом объем торгов на БВФБ остался намного выше обычного уровня, хотя и снизился до 435 млн. BYN с 477,9 млн. BYN за предыдущую неделю.

То есть, получается, что владельцы валюты усиленно продавали ее, пытаясь воспользоваться сравнительно высоким курсом, но владельцы рублей стремились приобрести валюту, опасаясь дальнейшего подъема курсов.

В наибольшей степени на прошедшей неделе вырос средневзвешенный курс евро: на 2,8% — до 2,2143 BYN/EUR. Это тоже произошло неожиданно, причем тут наблюдалась неожиданность в квадрате. Президент Европейского Центробанка Марио Драги 27 июня на форуме ЕЦБ в Португалии неожиданно сказал, что восстановление экономики еврозоны делает возможным сворачивание программы ее денежной поддержки. При этом он сказал, что рост инфляции все еще носит неустойчивый характер, в связи с чем необходимо продолжать монетарное стимулирование. Но реакция на эти слова оказалась неожиданно резкой: курс евро по отношению к доллару поднялся примерно на 1,5%.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе вырос на 0,7%, достигнув 30 июня 1,9413 BYN/USD.

А средневзвешенный курс российского рубля увеличился на 1,2% и достиг 3,2705 BYN/100RUB.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Каких-либо видимых причин для обвала курса белорусского рубля по отношению к корзине валют, который произошел на прошедшей неделе, не видно. Возможно, причина действительно в опасениях покупателей валюты. Может быть, имел место бюджетный фактор – кто-то стремился успеть потратить бюджетные средства до истечения полугодия. Так, в последнюю неделю июня 2016 года стоимость валютной корзины выросла на 0,7%.

Не исключено, что имел место спекулятивный фактор и крупные игроки валютного рынка, скорее всего, банки, решили перевести свои рублевые средства в валютные.

Возможно, сказалось и ухудшение состояния внешней торговли Беларуси. В апреле экспорт белорусских товаров снизился по сравнению с мартом на 187,4 млн. USD — до 2,2 млрд. USD, а импорт увеличился на 15,6 млн. USD и достиг 2,73 млрд. USD. В результате отрицательного сальдо внешней торговли товарами составило минус 529,4 млн. USD против минус 326,4 млн. USD в марте.

28 июня вступил в силу указ президента Беларуси от 23 июня 2017 года № 221, в соответствие с которым увеличены сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров, при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа. Это может привести к снижению объемов поступления экспортной выручки в страну, но в среднесрочной перспективе.

В то же время, с долгового рынка на прошедшей неделе поступили хорошие новости. Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси четвертый транш кредита фонда на сумму 300 млн. USD. Фонд сообщил о том, что в Матрицу мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка Беларуси, под которую и предоставляется кредит общей суммой 2 млрд. USD, включены дополнительные контрольные показатели, выполнение которых необходимо для предоставления шестого и седьмого траншей кредита.

Но как оказалось, среди этих показателей нет ничего серьезного. Белорусская сторона взяла на себя обязательства не проведения реформ, а подготовки к их проведению. Единственной реальной мерой названо сокращение норматива обязательной продажи валюты с 20% до 10% и отмена требования к предприятиям предоставлять обоснование для приобретения иностранной валюты. Но Нацбанк готовится к этому, стремясь увеличить приток валюты на биржевые торги.

Благополучно обстоят дела и с российским правительственным кредитом на 700 млн. USD. Как сообщил 30 июня заместитель министра финансов РБ Максим Ермолович, правительство рассчитывает получить средства в июле-августе.

Трудно делать предсказания на текущую неделю, не обладая информацией о причинах обвала курса белорусского рубля на прошедшей неделе. «Белрынок» будет ориентироваться на бюджетный фактор, как наиболее вероятную причину. В этом случае, в первую неделю июля можно ожидать, как и в прошлом году, продолжения роста стоимости корзины, но не столь значительного: примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Ослабление доллара США по отношению к евро оказало поддержку ценам на нефть и российскому рублю. Российский рубль на прошедшей неделе сумел немного восстановить позиции. Отчасти это объясняется ростом цен на нефть, которые понемногу прибавляли каждый день.

Кроме того, доходность российских облигаций остается на высоком уровне, вследствие чего иностранные инвесторы еще считают приемлимыми риски вложения средств в ОФЗ. Министерство финансов РФ 28 июня разместило ОФЗ двух серий на 30,72 млрд. RUB при спросе в 57,031 млрд. RUB.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства 29 июня заявил, что не ожидает каких-то серьезных колебаний курса рубля в ближайшее время. Текущие курсы доллара в районе 60 RUB/USD и евро около 68 RUB/EUR, по его мнению, будут более-менее стабильными.

На текущей неделе можно ожидать стабилизации курса доллара на Московской бирже.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Ожидаемое увеличение стоимости валютной корзины при относительной стабильности курсов на рынке форекс и Московской бирже должно привести к росту средневзвешенного курса доллара на БВФБ на величину в интервале 0-0,5%.

Прогноз на вторник, 4 июля

В понедельник, 3 июля, в Беларуси выходной день, поэтому следующие торги валютами на БВФБ состоятся во вторник, 4 июля. Но ситуация на валютном рынке меняется очень быстро, поэтому делать прогноз на вторник на основании данных за вторую половину пятницы 30 июня не имеет смысла.