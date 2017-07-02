Светлана Алексиевич: Беларуси нужно идти в Европу 14 2.07.2017, 9:47

1,104

Светлана Алексиевич

Для нашей страны и народа существует всего два выбора.

Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич впервые выступила в Европейском парламенте. Она приняла участие в экспертной дискуссии, посвященной гражданской и национальной идентичности белорусов, а после выступила перед широкой аудиторией из более чем 50 стран мира.

Автор книг, объясняющих мировоззрение советского человека, рассказала, почему в России возродился имперский национализм, а Беларусь остается под властью пророссийского авторитарного режима. С чего белорусам нужно начать построение свободного общества? Где место Беларуси - в Европе или «русском мире»? В чем белорусам может быть полезен опыт Украины? На эти темы со Светланой Алексиевич в Брюсселе разговаривал корреспондент «Польского радио» Александр Попко.

- Во время дискуссии в Европарламенте вы заметили, что отсутствие национальной идентичности, среди прочего, помешало белорусам выбрать демократический путь развития в 90-е годы. Вы заявили о том, что белорусам, как и украинцам, нужно будет пройти этот путь. Что нужно сделать белорусам, чтобы стать полноценным, солидарным народом?

- Я думаю, начать надо с демократии. Когда у меня был спор с Позняком. Он говорил, что сначала нужно возродить язык, и лишь затем - демократию. Я говорила: «Если вы будете говорить только о языке, а не о демократии, власть подберут другие». Так оно и случилось: власть действительно подобрали другие. Я сторонница того, что сначала надо строить демократию. А затем мы уже строим национальное государство на демократических основаниях.

- Скажите, пожалуйста, сколько переход от авторитарного советского человека к человеку свободному займет, например, в Беларуси?

- Трудно сказать. Должно пройти много поколений - поколения 3-4, я думаю. Советская идея - очень мощная. По большому счету, с тех пор поменялось очень немного. Даже капитализм, который мы построили, он совсем не такой, как капитализм французский или немецкий. Это жесткий, пещерный капитализм. Работа по построению нового человека так и не началась. Она все время откладывается.

- И значит, что на горизонте даже не видно, когда общество станет демократическим и свободным?

- Думаю, нужно еще очень много времени. Сначала нужна политическая демократия - демократическое правительство, демократизация властной элиты, демократизация государственных институтов, в том числе администрации и судов, а затем нужно начать учить людей - начиная с детского сада. Это как раз то, что сегодня делает Украина. Там все учат украинский язык и английский.

- Мы с вами находимся в Брюсселе, сердце Европы, места реализации другой великой идеи - идеи открытых границ, общего рынка, демократии. Белорусам нужно сюда стремятся, или лучше держаться от Евросоюза на расстоянии?

Беларусь - это слишком малая нация. Это не полуторамиллиардный Китай, который может быть миром сам в себе и жить обособленно. Мы - малая нация. Мы должны быть с кем-то, быть где-то. Существует всего два выбора: либо Европа, либо Россия. Я думаю, что Беларуси все-таки нужна европеизация. Особенно сейчас, когда мы имеем Россию в ее сегодняшнем варианте. Нам нужно идти в Европу.