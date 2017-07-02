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В Минске пройдет первый чемпионат по поеданию гамбургеров

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  • 2.07.2017, 9:59
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Фото: tut.by

Соревноваться будут, как по количеству съеденного, так и по скорости.

На проходящем 2-3 июля музыкально-развлекательном фестивале «Папа отдыхает» в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый в Беларуси чемпионат по поеданию гамбургеров, сообщает tut.by.

Чемпионаты по поеданию гамбургеров проводятся по всему миру с 70-х годов. Варианты соревнования бывают разными: на количество (рекорд составляет более 100 гамбургеров) и скорость (рекорд – 5 гамбургеров за минуту). В Беларуси несколько лет назад была одна попытка проведения подобного состязания, но вместо гамбургеров участники почему-то ели 1,5-килограммовые сэндвичи.


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