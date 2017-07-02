Боевые холопы Путина 2 Алексей Мельников

2.07.2017, 10:07

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Владимир Путин

«Я маму оставил, в песках воевал, чтобы Тимченке Асад фосфаты отдал».

Ход событий вокруг Сирии все больше показывает, до какой степени высшее российское начальство и, прежде всего, лично В.В. Путин, превратили российское государство в холопа на службе частных интересов закадычных друзей несменяемой верхушки.

В то время как в России идет сбор подписей за прекращение войны в Сирии, в Сирии Асад отписывает компании друга В.В. Путина – Г.Н. Тимченко месторождения фосфатов.

За это высшее российское начальство втянуло Россию в войну «у черта на рогах» - в Сирии? За это гибли российские военные? За это наши граждане заплатили возросшей угрозой терактов? Жертвы рейса 9268 (31 октября 2015 года) и взрыва в метро Санкт-Петербурга (3 апреля 2017 года) были принесены во имя того, чтобы Г.Н. Тимченко делал в Сирии деньги?

Конечно, не только за это.

Провалившись в Украине, В.В. Путин втянул Россию в войну в Сирии, чтобы устроить «новую Ялту», цель которой – снять санкции со своих друзей, снова сделать их и себя гражданами мира. Идея провалилась.

Но, как видно, почему бы закадычным друзьям российского начальства не заработать на том, за что заплатили жизнями, увечьями, страданиями российские граждане?

Все это, конечно, под прикрытием разговоров об «интересах России», «борьбе с терроризмом», «интересах нашего государства на Ближнем Востоке».

Скорлупа на вид крепкая и безупречная, а внутри все та же дружеская гниль. Гангрена государственного организма.

Алексей Мельников