В Орше обнаружили голубя-единорога 4 2.07.2017, 10:17

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Фото: orsha.eu

Необычная птица разгуливала по Оршанскому железнодорожному вокзалу.

На привокзальной площади жители и гости Орши, по крайней мере один вечер, могли увидеть раньше не существующую птицу голубя-единорога, пишет сайт orsha.eu.

Птицу отличало то, что на голове у нее торчал большой рог.

Фото: orsha.eu

Конечно, на самом деле, это не новый вид птицы, а результат проделки некоего шутника, который смог сделать и прикрепить птице на голову шапочку. Но выглядело это эффектно - многие прохожие остановились, чтобы лучше разглядеть и разобраться, что же за головной убор в птице на голове.